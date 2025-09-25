WhatsApp terá novo recurso de tradução de mensagens em tempo real, diz Meta

Foto:Reprodução | O recurso funcionará em conversas individuais, grupos e atualizações de canais. Segundo comunicado da empresa, mais idiomas estarão disponíveis em breve.

Meta informou que está introduzindo gradualmente, a partir desta terça-feira (23), um recurso de tradução em tempo real no WhatsApp. A ferramenta estará disponível inicialmente em seis idiomas para dispositivos Android e em 19 idiomas para iPhones, incluindo o português.

O recurso funcionará em conversas individuais, grupos e atualizações de canais. Segundo comunicado da empresa, mais idiomas estarão disponíveis em breve.

“Esperamos que esse recurso ajude a quebrar as barreiras linguísticas e permita que os usuários se conectem mais profundamente com seus amigos, familiares e comunidades ao redor do mundo”, diz o texto do anúncio.

Para usuários de Android, estarão disponíveis inicialmente traduções em inglês, espanhol, hindi, português, russo e árabe. Para usuários de iPhone, atualização também inclui outras línguas, como coreano, francês, italiano e japonês.

Segundo a Meta, usuários do Android também poderão optar por ativar a tradução automática para uma conversa inteira. Assim, todas as mensagens recebidas futuramente nessa conversa também serão traduzidas.

As traduções ocorrerão diretamente no dispositivo. “As traduções de mensagens foram projetadas para proteger a privacidade dos seus bate-papos. É por isso que as traduções ocorrem no seu dispositivo, onde o WhatsApp não pode vê-las”, afirma a empresa.

