WhatsApp Web fora do ar? Versão para navegadores caiu nesta quarta-feira (13)

Foto: Reprodução | Usuários relatam que WhatsApp Web não carrega. Falha afeta diferentes navegadores, mas mensageiro continua funcionando em smartphones.

O WhatsApp Web enfrenta instabilidade na tarde desta quarta-feira (13/08). Alguns usuários relatam que a versão do mensageiro para navegadores não se conecta. Em nossos testes, o serviço trava na tela de carregamento de mensagens — nem mesmo a barra de progresso sai do lugar.

O problema começou por volta de 16h30, segundo o gráfico de relatos do DownDetector, site que monitora o status de serviços na internet. Segundo o que usuários contam nas redes sociais, a falha acontece em diferentes navegadores, como Chrome e Firefox. Possíveis soluções, como limpar cookies ou desconectar o dispositivo no menu do WhatsApp no celular, não funcionam.

A falha parece restrita ao WhatsApp Web. O mensageiro continua funcionando normalmente em smartphones e também em outras plataformas, como os apps nativos de macOS, Windows e iPadOS.

