Whindersson Nunes recebe alta de clínica psiquiátrica

A fama pode trazer sucesso, dinheiro e reconhecimento, mas também cobra seu preço. Para Whindersson Nunes, um dos maiores humoristas do Brasil, a necessidade de cuidar da saúde mental falou mais alto. Após um mês de internação, ele deixou a clínica psiquiátrica onde estava em tratamento e já compartilhou os primeiros momentos de sua nova fase.

Na última quinta-feira, dia 27, Whindersson anunciou sua alta de maneira discreta e bem-humorada. “Lili cantou”, escreveu ele ao publicar uma foto dentro de um elevador. O clique chamou atenção pela montagem que fez: de um lado, ele aparece mandando um beijinho para a câmera; do outro, no reflexo do espelho, exibe um semblante assustado. Nos Stories, o humorista também mostrou sua volta para casa ao lado de seu cachorrinho, em um momento de descontração.

Internação foi decisão do próprio humorista

Whindersson Nunes deu entrada na clínica no interior de São Paulo na segunda semana de fevereiro. A decisão foi tomada por ele mesmo, em busca de um tratamento adequado para sua saúde mental.

“O humorista se internou por decisão própria e com o devido acompanhamento médico. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar”, explicou a Non Stop Produções Artísticas, empresa responsável por sua carreira, em nota oficial.

Ainda segundo o comunicado, Whindersson estava feliz com sua evolução e ansioso para retomar a rotina. “Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama.”

Fama e os desafios da saúde mental

Não é a primeira vez que Whindersson fala abertamente sobre suas batalhas contra depressão e ansiedade. Ao longo dos anos, o humorista compartilhou os desafios que enfrenta nos bastidores da fama e como isso impactou sua vida pessoal.

A internação foi um passo importante no processo de autocuidado e reforça a importância de buscar ajuda profissional. Os fãs, por sua vez, demonstraram apoio e respeito ao momento do artista, esperando vê-lo em breve nos palcos, pronto para arrancar risadas novamente.

