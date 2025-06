Workshop “Cliente é com a Gente: Atitude que Transforma” promove sensibilização e fortalece compromisso com o atendimento na Equatorial Pará

A expectativa agora é que todos os ensinamentos repassados sejam aplicados no dia a dia, refletindo diretamente na qualidade do atendimento, na resolução de demandas e no fortalecimento da confiança com os consumidores.

Nesta segunda-feira, 23, o município de Santarém foi palco de um importante momento de transformação e aprendizado para os colaboradores da Equatorial Pará. O workshop “Cliente é com a Gente: Atitude que Transforma” reuniu profissionais de diferentes áreas da empresa — desde equipes de campo, atendentes, cobrança e corte de energia até lideranças, executivos, gerentes e a superintendência — em uma imersão voltada ao aprimoramento no relacionamento com o cliente.

Ministrado pelo consultor Mauro Romero, que atua com 17 distribuidoras de energia em todo o Brasil, o encontro teve como objetivo principal sensibilizar os colaboradores sobre a importância de um atendimento mais humano, empático e eficiente. Durante a programação, foram discutidas atitudes práticas, formas de abordagem, escuta ativa e o impacto que cada interação pode gerar na experiência do consumidor.

Para o superintendente das regionais Centro e Oeste, da Equatorial Pará, Brunno Margato, o momento foi de reafirmação de valores. “Nossa base é servir. E quanto mais evoluímos, mais precisamos reforçar o nosso compromisso em servir melhor. Esse workshop veio para lembrar que o cliente deve estar sempre no centro de tudo o que fazemos”, reforçou.

O palestrante Mauro Romero destacou que o sucesso no atendimento está diretamente ligado à forma como as pessoas são tratadas. “Tratar o cliente com sensibilidade, entender suas dores, saber ouvir e agir com empatia faz toda a diferença. Não é apenas uma entrega de serviço, é uma conexão humana”, afirmou.

A repercussão entre os colaboradores foi imediata e positiva. Douglas Silva, da área de cobrança, saiu do encontro com uma nova perspectiva. “Me sinto renovado. O workshop despertou em mim uma nova forma de enxergar o cliente. Agora é hora de colocar em prática tudo o que aprendi, com respeito, escuta e atenção. Quero mostrar ao cliente que ele pode confiar em mim e na empresa que represento”, comemorou.

Leticia Guimarães que atua na empresa como encarregada operacional, também elogiou a iniciativa. “Foi um evento valioso, que tocou o nosso dia a dia. O cliente Equatorial é nota 10, e nós precisamos estar à altura, com acolhimento e solução”, acrescentou.

O evento terminou com um clima de entusiasmo e renovação. A expectativa da empresa é de que os ensinamentos do workshop passem a ser refletidos em cada atendimento, visita técnica ou interação com os usuários dos serviços. “Nosso maior compromisso é com o cliente. E cada um que esteve aqui hoje sai com a missão de transformar essa atitude em prática diária”, reforçou o gerente de relacionamento com o cliente”, Gilliard Vaz.

Fonte: Equatorial Pará/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/08:20:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...