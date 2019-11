WSP entrega kit escolar para alunos em escola na Vila Isol em Novo Progresso

(Fotos:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)- Alunos da Escola E.M.E.I.E.F.PROFESSORA IVANIA ROMIO CALLEGARO. do Distrito de Vila Isol receberam kit escolar da empresa Wsp Provedor de internet nesta quarta-feira (26).

A iniciativa da empresa veio em forma de incentivo para os alunos da escola municipal que fizeram maquete da empresa em trabalhos de feira de ciências.

Conforme divulgou a diretora da empresa “Nelci Rodrigues Zaminhan” (Preta Zaminhan), foram entregues para 22 alunos com idade entre 8 a 10 anos e dois professores.

Os alunos que criaram a maquete para feira de ciências , teve acompanhamento dos professores Júlio e Isaura , os trabalhos realizados em grupos na Escola E.M.E.I.E.F.PROFESSORA IVANIA ROMIO CALLEGARO no Distrito de Vila Isol .município de Novo Progresso.

A empresa WSP é líder no fornecimento de internet em torno da rodovia BR 163 abrangendo os municípios de Novo Progresso e Altamira com distritos de Castelo de Sonhos até divisa com estado do Mato Grosso. A empresa vem investindo em tecnologia melhorando a cada dia oferecendo os serviços de Fibra Óptica e Soluções em Infraestrutura de Redes de Alta Qualidade em internet para nossa região com investimento em fibra óptica via cabo.

A Escola tem na direção a Professora Mayara e coordenadora Michele.

Maquete tem torre da WSP e mostra prefeitura no distrito de Vila Isol. (foto:WhatsApp)

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em Vídeo Professor explica como funciona o serviço de Fibra Óptica e Soluções em Infraestrutura de Redes de Alta Qualidade. Assista;

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...