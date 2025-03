X, ex-Twitter, caiu? Usuários relatam instabilidade nesta segunda, 10

Foto: Reprodução | Quem tentou entrar no X (ex-Twitter) nesta segunda-feira (10/3), encontrou problemas para se conectar.

Uma das maiores redes sociais do mundo, o X (ex-Twitter) passou por um longo período de inatividade no Brasil após decisões judiciais. No entanto, retornou depois de cumprimento de partes das obrigações impostas à rede de Elon Musk.

No entanto, na manhã desta segunda-feira (10), a plataforma apresentou instabilidade, que foi relatada pelos usuários.

Segundo o Down Detector, que analisa problemas reportados em diversas páginas, incluindo o X, a partir das 6h30, o número de reclamações subiu de 0 para 150, chegando a 2.638 próximo às 7h.

De acordo com usuários, ao entrar em qualquer página, aparecia uma imagem com o seguinte texto: “Ocorreu um erro. Tente recarregar a página”. Porém, ao atualizar a página ou clicar em outra, a mensagem persistia, impedindo a navegação pelo aplicativo.

pensei que meu twitter tinha morrido não carregava nada — eduardo (@xduz7n) March 10, 2025

A rede social ainda não se manifestou sobre possível problema apontado pelos usuários.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/12:14:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...