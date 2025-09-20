Xand Avião, É o Tchan e Viviane Batidão fazem show no Lago dos Botos no fim de semana

Palco do Lago dos Botos — Foto: Alcindo Lima / 94 FM

Ingressos variam entre R$ 30 e R$ 60 e podem ser comprados em shoppings, cafeterias e no local do evento.

O Lago dos Botos é palco de grandes atrações musicais neste fim de semana, reunindo artistas nacionais e regionais em apresentações que prometem movimentar o público. Além das tradicionais disputas entre os botos, a programação traz nomes consagrados como Xand Avião, É o Tchan, Viviane Batidão e Uendel Pinheiro.

Os ingressos estão à venda com valores entre R$ 30 e R$ 60, disponíveis pelo site oficial e em pontos físicos como o Rio Tapajós Shopping e o Paraíso Shopping (das 16h às 22h), além da Cris Doces Cafeteria, em Alter do Chão (de quarta a segunda, das 15h às 21h).

Durante os dias do evento, a bilheteria no Lago dos Botos funcionará a partir das 9h. Cada pessoa poderá adquirir até dois ingressos por vez.

Programação do Lago dos Botos

Sexta-feira (19/09/2025)

21h00 – Apresentação dos Botos Tucuxi do Amanhã e Cor de Rosa Mirim

00h00 – Shows de Xand Avião, Banda Kassikó e DJ Douglas

Sábado (20/09/2025)

21h00 – Disputa dos Botos Cor de Rosa e Tucuxi

03h00 – Show da banda É o Tchan

Domingo (21/09/2025)

21h00 – Shows de Grupo Ousadhia, Uendel Pinheiro, Viviane Batidão e MC Dourado

Segunda (22/09/2025)

17h00 –Apuração dos votos

20h30 –Atrações: DJ Pazzoti, Banda Sayonara, DJ Pedrita, Caferana, Forró di Luxo

Local: Lago dos Botos

Fonte: G1 Santarém e região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/09/2025/08:00:00

