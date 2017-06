Ximbinha anuncia novo projeto ao lado da cantora Michele Andrade e ex-vocalista se despede da XCalypso

Carla Maués usou suas redes sociais para falar sobre sua saída do grupo. Segundo assessor do músico, Ximbinha não pretende mais usar a o termo Calypso no novo trabalho.

Ximbinha tem usado suas redes sociais nos últimos dias para mostrar que está dedicado a um novo projeto. “Vem aí o novo X” é a frase que o músico tem usado para falar de sua parceria com a cantora Michele Andrade. A página oficial no Instagram da banda XCalypso formada após o fim da Calypso já não conta mais com os posts que mostravam os antigos vocalistas.

A primeira a deixar a banda foi Leya Emanuelly, em abril. Já na tarde dessa quinta-feira (08) foi a vez de Carla Maués também anunciar sua saída. “Informo a todos, que não faço mais parte da banda Xcalypso. Foi uma experiência intensa e cheia de aprendizados. Agradeço a Deus por me permitir viver isso também! Reencontrei grandes amigos, ganhei novos, os quais levarei para a vida, trabalhei com grandes profissionais da cena musical paraense, pude rever minha terra, minha família, minhas raízes, enfim… Encerro este ciclo em paz com minha consciência e com meu coração, ciente de que fiz minha parte, dei o meu melhor e fui até o fim! Como em tudo que me proponho fazer em minha vida”, escreveu ela.

“Sobre o músico e produtor Ximbinha, eu agradeço pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho para tantas pessoas que não me conheciam. Graças a Banda Xcalypso, hoje tenho um álbum lindo do qual me orgulho muito, fazendo parte da minha história na música, a Banda Xcalypso me trouxe fãs tão lindos, que me trouxeram muita força e amor”, continuou a cantora. “Agradeço ao Ximbinha pelo respeito, pelos momentos de alegria e música. Sou uma mulher de fé, acredito que tudo conspira para o bem daqueles que honram a Deus. Assim sendo, desejo de coração todo sucesso e todas as bênçãos para todos que viveram essa história comigo. Fiz do meu canto a minha vida, por tanto, sigo de coração aberto, e que venham novos projetos, novos desafios pois a vida continua e o show não pode parar! Vida que segue. Gratidão”.

O vocalista Gêh Rodriguez, que também integrava o trio de vozes, ainda não fez um post de despedida, mas já demonstrou estar em uma nova fase musical. “Eu estou voltando. Queridos amigos, fãs e colaboradores. Aguardem novidades”, escreveu ele em post no Instagram.

Sem dar detalhes do projeto, Ximbinha usou uma frase da música “Pontes Indestrutíveis”, da banda Charlie Brown Jr. para falar da nova fase. “Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. O que se leva dessa vida é o que se vive, é o que se faz.”

Ximbinha e Banda X

Segundo a assessoria de Ximbinha, o músico não pretende mais usar a o termo Calypso. “Será apenas Ximbinha e Banda X”, explicou o assessor. “Ximbinha e Michelle estão em estúdio produzindo. Estamos na fase de construção de logomarca e ajuste de produção. Assim que repertório estiver definido, começará a fase de shows”, completou.

Em recente entrevista ao G1, Joelma, ex-mulher e parceira de Ximbinha na época da Banda Calypso, falou sobre o uso do nome do antigo grupo. “A Banda Calypso não existe. Aliás, existe. Mas é herança dos meus filhos. O que existe é uma outra banda, alguma-coisa-Calypso ou Calypso-alguma-coisa. Porque Banda Calypso, ninguém pode usar.”

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...