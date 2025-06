Ximbinha posa com esposa no Maranhão e anuncia música em homenagem a ela

Ximbinha e Karen Kethlen estão curtindo os Lençóis Maranhenses Imagem: Reprodução/Instagram

Ximbinha e Karen Kethlen estão curtindo os Lençóis Maranhenses

Ximbinha, 51, está curtindo uma viagem romântica com a esposa, Karen Kethlen, 37, pelos Lençóis Maranhenses.

O que aconteceu

O cantor publicou em suas redes sociais alguns registros do passeio a dois. “De um dia perfeito e cheinho de amor”, escreveu ele, na legenda da publicação no Instagram.

Ximbinha também exibiu uma prévia da música que fez em homenagem à amada — e que pretende lançar em breve. “É claro que eu iria fazer uma música para ela. Então, aproveito para deixar só um trechinho de um dos lançamentos que estão vindo aí, além de muitos outros. Preparem o coração!”, anunciou, em outro post.

Fonte: Felipe Brandão – Uol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2025/14:44:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...