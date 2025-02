Ximbinha se pronuncia após nova acusação de assédio sexual

A cantora Jéssica Rodrigues, vocalista da Ximbinha & Banda, acusou o músico de ter cometido assédio sexual | Reproduçã

Desde que desfez sua parceria de anos da banda Calypso com a cantora Joelma, Cledivan Almeida Farias, o famoso músico e experiente guitarrista “Ximbinha”, tem passado por diversas situações de acusações de suas novas parceiras.

Desta vez a acusação vem de Jéssica Rodrigues, ex-vocalista da “Ximbinha & Banda”, novo projeto idealizado pelo músico paraense, após o “X Calypso”.

O músico Ximbinha se manifestou pela primeira vez após ser acusado de assédio sexual por Jéssica Rodrigues, vocalista da banda de Ximbinha.

Em nota ao portal Metrópoles, a equipe do músico afirmou que as acusações são “inverídicas” e que foram expostas mensagens “falsas e fora de contexto” com o “intuito de gerar um linchamento virtual de Ximbinha”. (veja nota na íntegra ao final da matéria).

Entenda o caso

Ela pede ainda uma rescisão do contrato dela com a banda.

A artista estava com o grupo há mais de um ano e a saída teria ocorrido por meio de uma notificação extrajudicial.

Os assédios teriam passado a ocorrer após início do novo projeto do grupo, em 2023, e se seguiram até janeiro de 2025, quando ela decidiu deixar a banda, conforme revelou ao portal LeoDias

Os assédios se intensificaram quando Jéssica começou a namorar, segundo a mulher, quando Ximbinha passou a desmerecer e menosprezar o namorado dela.

Em uma das acusações, Jéssica disse que o músico é outra pessoa na frente da esposa e pontuou que sempre em que Karen Kethlen não viajava com eles, ele ficava de “gracinha com ela”

Entretanto, Jéssica ressalta que os assédios ocorreram em sua maioria por ligação, fazendo com que ela parasse de atender telefonemas dele.

A equipe do músico esclareceu que Jéssica fez dois projetos ao lado de Ximbinha e que eles tiveram uma parceria “baseada em respeito e profissionalismo” e que a cantora era uma amiga e parceira de trabalho.

O texto afirma também que a X Music Produções Musicais está tomando medidas judiciais junto aos advogados e que vão provar que a motivação de Jéssica é econômica.

“Restará provado que o objetivo final de Jéssica é o econômico, uma vez que direciona a notificação extrajudicial a empresa (que tem contrato com ambos os artistas), utilizando-se de situações fantasiosas para obrigar um pagamento de algo que sabe que não tem direito”, finalizam o texto.

Nota de Ximbinha

“A X Music Produções Musicais, escritório representante do produtor musical e empresário Ximbinha, vem a público esclarecer as acusações feitas por Jéssica Rodrigues (ex-vocalista da banda do músico), que ganharam repercussão na mídia desde a tarde de segunda-feira (10/02).

Destacamos que a cantora fez parte de dois projetos de Ximbinha. Durante todos os anos, a parceria entre eles sempre foi baseada em respeito e profissionalismo por parte do produtor, que a tinha como uma amiga e parceira de trabalho.

Diante das acusações inverídicas e exposição de mensagens falsas e fora de contexto apresentadas por Jéssica, percebe-se claramente o intuito de gerar um linchamento virtual de Ximbinha perante a mídia e o público.

Informamos que a X Music Produções Musicais já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis junto a seus advogados, onde restará provado que o objetivo final de Jéssica é o econômico, uma vez que direciona a notificação extrajudicial a empresa (que tem contrato com ambos os artistas), utilizando-se de situações fantasiosas para obrigar um pagamento de algo que sabe que não tem direito.

Vale ressaltar, que Ximbinha processou e obteve êxito em suas demandas, onde ao final todos que o expuseram negativamente foram condenados, comprovando assim sua inocência. Diante disso, ele segue ileso com a sua conduta”.

