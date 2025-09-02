Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional

Foto:Reprodução | O triunfo amplia a marca do Brasil no surfe mundial: agora são oito títulos nos últimos 11 anos, reforçando a força da Brazilian Storm.

Yago Dora é campeão mundial de surfe. Líder da temporada regular, o brasileiro fez valer a vantagem da nova regra do WSL Finals 2025: bastava vencer a primeira bateria da grande decisão para garantir o título — e foi exatamente isso que ele fez, superando Griffin Colapinto em Cloudbreak, Fiji, e conquistando seu primeiro título mundial.

O que aconteceu

Mesmo sem a prioridade, Griffin Colapinto iniciou a bateria com cinco manobras de borda bem executadas, abrindo com 5,17 pontos.

Yago respondeu imediatamente, escolhendo uma onda excelente: a primeira manobra com força total, seguida de uma finalização arriscada, somando 7,33 pontos. Na série seguinte, Griffin tentou reagir, combinando manobras de borda e encontrando um raro tubo, completando a onda com precisão e recebendo 6,33.

Mas Yago mostrou novamente sua superioridade: pegou uma onda maior, abusou do power, jogou muita água, executou inversões e encaixou um pequeno tubo, conquistando 8,33 — nota que selou o título mundial.

O norte-americano sentiu o cansaço das baterias anteriores e não conseguiu acompanhar o ritmo físico e técnico de Yago, sendo derrotado por 15,66 a 12,33.

Escrita mantida

Com isso, o brasileiro sagrou-se campeão sem precisar de uma disputa melhor de três, mantendo a escrita do WSL: nenhum líder da temporada regular havia perdido a grande decisão masculina. Ele se junta a Gabriel Medina (2021), Filipe Toledo (2022 e 2023) e John John Florence (2024) no seleto grupo de campeões do Finals.

Oito vezes Brasil

O triunfo amplia a marca do Brasil no surfe mundial: agora são oito títulos nos últimos 11 anos, reforçando a força da Brazilian Storm.

Yago se junta a Gabriel Medina (3), Filipe Toledo (2), Italo Ferreira (1) e Adriano de Souza (1) como campeões mundiais brasileiros.

