YouTube dará “segunda oportunidade” a criadores banidos

Foto:© Getty Images | Caso a empresa determine que um criador de conteúdos (anteriormente banido) merece uma segunda oportunidade, não terá acesso ao antigo canal – sendo obrigado a começar do zero.

A empresa responsável pelo YouTube (e pelo Google), a Alphabet, anunciou em setembro que pretende restaurar canais na plataforma que foram banidos por disseminarem desinformação relacionada à pandemia de Covid-19 e às eleições presidenciais de 2020.

Agora, ao que tudo indica, o YouTube está disposto a ampliar essa tolerância para canais banidos por outros motivos, revelando que pretende lançar um “programa piloto” para dar aos criadores de conteúdo banidos uma “segunda chance”.

Segundo a empresa, “criadores qualificados” poderão solicitar essa segunda oportunidade, mas não foram especificados os critérios que determinarão quais criadores serão considerados “qualificados”.

Vale destacar que, caso o YouTube decida conceder essa nova chance, os criadores não terão seus antigos canais de volta — eles precisarão começar do zero com um novo canal.

“O nosso objetivo é disponibilizar [este programa] para criadores elegíveis nos próximos meses. Agradecemos a paciência enquanto aceleramos esse processo, avaliamos cuidadosamente os pedidos e aprendemos ao longo do tempo”, diz o comunicado do YouTube divulgado pelo site Engadget.

O texto também explica que, entre os fatores que serão levados em consideração, estão se o criador cometeu violações graves ou recorrentes das Regras da Comunidade e se sua atividade, dentro ou fora da plataforma, prejudicou ou continua a prejudicar a comunidade do YouTube.

No entanto, já está confirmado que pessoas banidas por violação de direitos autorais não poderão se candidatar.

