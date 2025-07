YouTube vai lançar sistema que adivinhar idade dos usuários

(Foto: Reprodução) – O sistema de Inteligência Artificial será lançado pelo YouTube nos EUA e entrará em vigor no dia 13 de agosto.

Caso este sistema presuma incorretamente a idade dos usuários, será possível inverter a decisão apresentando um documento de identificação

O YouTube anunciou esta terça-feira, dia 29 de julho, que começou a integrar na plataforma um novo sistema de verificação de idade que recorrerá a Inteligência Artificial para determinar se os usuários têm a idade necessária para assistirem a determinados vídeos.

Este novo sistema do YouTube começará por entrar em vigor apenas nos EUA a partir do dia 13 de agosto, com a empresa explicando que a Inteligência Artificial fará uma estimativa da idade dos usuários com base no histórico de vídeos vistos, pesquisas feitas e também quando é que a conta foi criada. Este sistema será aplicado no YouTube na versão ‘web’ e também nos aplicativos para Android, iOS e televisão.

Caso o sistema de Inteligência Artificial considere que o usuário apresenta um tipo de atividade semelhante à de um adolescente, serão ativadas proteções para determinados vídeos e ferramentas de bem-estar digital, assim como desativados anúncios publicitários personalizados.

Consciente que o sistema não é perfeito e que poderá presumir incorretamente a idade de alguns usuários, o YouTube já adiantou que haverá uma forma de protestar e inverter a decisão automática da plataforma

“Se o sistema presumir incorretamente que um usuário tem menos de 18 anos, terá a opção de verificar que tem 18 anos ou mais, usando um cartão de crédito ou um documento de identificação”, pode ler-se na explicação do YouTube partilhado no site oficial.

Vale destacar, contudo, que esta verificação apenas se aplicará a usuários que estejam inscritos no YouTube, uma vez que usuários que não estejam inscritos na plataforma já não têm a capacidade de ver conteúdo com restrição de idade.

O YouTube indica que tem usado este sistema em “outros mercados por algum tempo” e nota que “tem funcionado bem”, não especificando todavia em que países é que tem recorrido a Inteligência Artificial para determinar a idade dos usuários.

