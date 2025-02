Youtuber explica que acelerar demais na estrada não reduz significativamente o tempo de viagem

Foto: Reprodução | O youtuber e jornalista Iberê Thenório utilizou recursos didáticos para ilustrar uma ideia que desafia a crença comum. Com uma abordagem clara e didática, ele demonstrou que, após certa velocidade, o ganho de tempo é mínimo, enquanto os riscos aumentam.

Em um vídeo publicado no canal Manual do Mundo, o youtuber e jornalista Iberê Thenório utilizou um velocímetro desenhado em um quadro negro para ilustrar uma ideia que desafia a crença comum de que acelerar ao máximo reduz drasticamente o tempo de viagem. Com uma abordagem didática, ele demonstrou que, após certa velocidade, o ganho de tempo é mínimo, enquanto os riscos e a ilegalidade de ultrapassar os limites aumentam.

Iberê começa explicando que, a 20 km/h, um carro levaria 300 minutos (5 horas) para percorrer 100 km. Ao dobrar a velocidade para 40 km/h, o tempo cai pela metade, para 150 minutos (2 horas e 30 minutos). Quando a velocidade aumenta para 100 km/h, o tempo necessário para percorrer a mesma distância é de apenas 60 minutos. A 120 km/h, o tempo diminui para 50 minutos.

No entanto, o youtuber destacou que, a partir desse ponto, a diferença de tempo passa a ser insignificante. Por exemplo, ao aumentar a velocidade de 120 km/h para 140 km/h, o tempo de viagem cai apenas 7 minutos, indo de 50 para 43 minutos. Ele ressaltou que, no Brasil, a velocidade máxima permitida em muitas estradas é de 120 km/h, o que torna dirigir a 140 km/h uma infração grave.

“Tem muita gente que soca o pé no acelerador a 140 km/h, uma velocidade proibida, e ganha quanto tempo? Só sete minutos para percorrer 100 km. É menos que uma paradinha para ir ao banheiro”, comentou Iberê, de forma bem-humorada.

Iberê concluiu que, enquanto aumentar a velocidade de 20 km/h para 80 km/h faz uma grande diferença no tempo de viagem (reduzindo de 300 para 75 minutos), acelerar além de 120 km/h não compensa. Ele reforçou a importância de respeitar os limites de velocidade, não apenas por questões de segurança, mas também porque o ganho de tempo é mínimo.

Fonte: Portal Giroe Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/10:57:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com