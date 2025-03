Youtuber revela trisal com namorada e a sogra e fala sobre engravidar as duas ‘ao mesmo tempo’

Foto: Reprodução | Os três estão juntos há quase dois anos e dormem na mesma cama. E sexo? Leia na matéria…

Nick Yardy é um youtuber de 29 anos que tem um relacionamento amoroso com a namorada, Jade, de 22 anos, e a sogra, chamada Dani, de 44 ao mesmo tempo. Os três estão juntos por volta de dois anos.

Se você já ficou ‘assustado’, as surpresas não param por aí. No final de fevereiro, ele revelou para o público que engravidou Jade e Dani “ao mesmo tempo”. A notícia foi dada para os mais de 3,4 milhões de inscritos no canal do influenciador.

Alguns internautas ficaram surpresos e na dúvida com a história contada, enquanto outros não gostaram nenhum pouco da ideia. Por conta da repercussão negativa, Nick desmentiu a história da gravidez, dizendo que era apenas uma brincadeira. No entanto, ele confirmou que os três mantêm um trisal.

“As pessoas que me seguem estão apenas procurando entretenimento e não acho que elas tenham realmente acreditado nisso. Eu faço muitas paródias diferentes online, apenas para fins de entretenimento, para fazer as pessoas rirem”, disse ele ao Daily Mail.

Quem são os três?

O nome verdadeiro do youtuber é Nicholas Hunter, que foi escondido por um tempo para evitar que a audiência caísse. Além disso, ele não descartou a possibilidade de um dia a brincadeira se tornar real um dia: “É que elas não estão realmente grávidas. Pelo menos não ainda”.

Nick nasceu na Jamaica, mas foi criado no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Ele começou a carreira na internet depois que deixou a prisão em 2017, em que havia sido preso por tráfico de maconha. Hunter e Jade se conheceram há dois anos numa sessão de fotos. Ela divide o seu tempo para produzir conteúdo adulto para as redes sociais e para o OnlyFans, além de administrar um restaurante que ela é dona.

Dani, mãe de Jade, é uma coach de vida, que dá alguns conselhos para seus seguidores conseguirem alcançar os sonhos profissionais e pessoais na internet. Ela atende pelo nome “Daniswingsxo” no instagram e foi por conta de um conselho dela que a filha e o genro formaram um trisal com a influenciadora.

Como tudo começou?

Nick e Jade estavam passando por um momento delicado no relacionamento, então Dani sugeriu que seria necessário que outra mulher fizesse parte da relação. A coach afirma que em nenhum momento pensou nela mesma para forma o trisal com a filha.

Apesar de não ter sido a intenção, eles começaram um relacionamento a três e passaram a morar juntos. O que não era “natural” acabou sendo normalizado pelos envolvidos.

Nick conta que eles dormem juntos na mesma cama, mas não passa disso: “Nós não fazemos sexo junto. Nós mantemos isso separado”.

Na opinião de quem importa, Jade fala sobre Dani: “É a melhor mãe de todas. Ela é muito mais tímida e tem lidado com a negatividade, pessoas que não a apoiam. Ela está se sentindo um pouco triste com isso”.

A criadora de conteúdo adulto vai além e fala que “muitos homens fantasiam sobre dormir com mulheres e as mães delas”. “Pessoas que tiveram pais mais rígidos e convencionais quando cresceram não gostam de nós porque têm ciúmes”, completou.

Nick pensa sobre o futuro e fala sobre a possibilidade das duas engravidarem dele: “Estamos inclinados a tentar de verdade na próxima vez”.

O genro, Nick, tem a mesma idade do filho mais velho de Dani e irmão de Jade.

