Zambelli critica atitude de Bolsonaro e fala em erros de Lula

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria ter se pronunciado mais cedo depois de sua derrota nas eleições de 2022. Para a congressista, Bolsonaro devia ter organizado a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Discordo da maneira como ele [Bolsonaro] levou aquele tempo todo [para falar depois da eleição] e o silêncio que teve. Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente, ele tinha 28 anos de Câmara”, falou Zambelli em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo publicada na 4ª feira (23.fev.2023).

Zambelli afirma ainda que o ex-presidente já deveria ter voltado dos Estados Unidos. “Passar um tempo fora para pensar no que vai fazer é legítimo. Mas concordo que ele deveria estar aqui para liderar a oposição. A gente teria mais condições, capacidade e força.”

Sobre a possibilidade de o ex-presidente ser preso, Zambelli disse que acredita que ela exista e que Bolsonaro “deve ter mais informações” sobre o tema, por isso está nos EUA. “Temos que ser compreensivos com ele.”

Na linha de ser oposição ao governo Lula, a congressista afirmou que o presidente já cometeu muitos erros em sua gestão e acusa-o de crime de responsabilidade. Porém, disse que as falhas ainda não são suficientes para o chefe do Executivo ser submetido a um processo de impeachment, mas que considera essa possibilidade como iminente.

“Lula tem errado bastante. O impeachment precisa de um crime e de aderência política. Ele já cometeu crime de responsabilidade. Por exemplo, não ter feito a licitação dos móveis no Alvorada. Mas não é um crime tão popular. Porém, acredito que logo ele vai cometer. O Congresso vai perceber que ele não está fazendo o que prometeu. A economia vai começar a dar errado, e ele vai ficar impopular”, afirmou.

Quando questionada sobre se ainda acredita que houve fraude nas urnas eleitorais, a deputada disse que não poderia responder, ou teria que pagar R$ 20.000, mas afirmou que a questão “já está superada”. Afirmou que, “se ainda tem algo a ser feito, talvez seja voltar a falar sobre voto impresso”.

Com a saída de Bolsonaro, a congressista disse que seu foco será no governo Lula. “Tenho dito que, como deputada, minha briga não pode ser a mesma da legislatura passada. Eu tinha o papel de defender Bolsonaro e o governo, qualquer um que os atacasse tinha que virar um alvo meu. Nesta legislatura, Bolsonaro não é mais presidente, então nosso alvo tem que ser Lula, seus feitos e desfeitos.”

8 DE JANEIRO – “Conversei com várias pessoas pedindo cautela. Não me sinto culpada pelo dia 8. […] Independentemente de qualquer discurso, cabe a cada pessoa a responsabilidade pelos seus atos. […] Não se pode culpar Bolsonaro por algo que você fez.”

Na avaliação da deputada, “eles não fizeram força nenhuma para essa invasão não acontecer. Existiu uma facilidade grande para entrar.” Ao ser perguntada quem são “eles”, Zambelli disse que isso precisa ser apurado e defendeu a instauração de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito).

GOLPE – “O golpismo está claro, até pela minuta encontrada com Anderson Torres… Escreveram e também levaram no meu gabinete. Não sei quem fez.”

“Depois do dia 8, estou sendo bem mais cuidadosa para não ter mais pessoas se enganando. A gente está em outro patamar, agora não é hora de bater no STF, não é hora de fazer manifestação.”

2026 – na opinião da deputada, Bolsonaro pode ser candidato ao Planalto nas próximas eleições, mas a direita “tem que preparar uma nova alternativa. A direita tem que ter 4, 5 alternativas. Tem que ter Bolsonaro, Michelle [Bolsonaro], os filhos do Bolsonaro, Tarcísio [de Freitas (Republicanos-SP)] e outros”.

2024 – Zambelli negou ter interesse em concorrer à Prefeitura de São Paulo nas próximas eleições municipais. “Minhas pautas são nacionais.”

IMPEACHMENT DE MORAES – “Bolsonaro não ganhando, a gente tem que virar a chave. Qualquer impeachment no STF, o substituto vai ser indicado por Lula. Pode entrar uma pessoa que faça as maldades do Alexandre de Moraes [ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)] parecerem uma criança chupando picolé.”

“Ele [Moraes] vai ser um alvo do PT daqui a pouco. O PT não vai se contentar em indicar somente os 2 ministros que vão se aposentar.”

PRISÃO – falou que não tem medo de ser presa, mas tem “expectativa” de que isso ocorra. “Várias vezes fui dormir pensando que ia ter que acordar às 6h com a Polícia Federal na minha porta”.

ARMA – “Errei politicamente, deveria ter evitado aquele início de briga. […] Atingi uma pessoa que eu jamais queria atingir, que é o [ex-]presidente. Não sei se isso fez diferença na votação dele ou não.”

A fala refere-se à ocasião em que Zambelli perseguiu um homem com uma arma em mãos nas ruas de São Paulo (SP) na véspera do 2º turno das eleições de 2022.

PORTE DE ARMA SUSPENSO – “Eu saquei a arma legalmente respaldada. Por que os ministros não se perguntam quem eram aquelas 8 pessoas [que supostamente a ameaçavam] e por que fugiram? Minhas armas não deveriam ter sido apreendidas, eles suspenderam o porte, não a posse.”

