‘Zé da Onça’, de 88 anos, é preso por homicídio ocorrido há 16 anos, em Parauapebas

Ele alega que agiu em legítima defesa depois de ter sido atacado durante uma briga – (Foto:Divulgação/Correio de Carajás)

A Polícia Militar prendeu Florentino Botelho, também conhecido como “Zé da Onça”, de 88 anos, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Em outubro de 2018, a Justiça havia expedido um mandado de prisão, por homicídio, contra o idoso

A Polícia Militar prendeu Florentino Botelho, também conhecido como “Zé da Onça”, de 88 anos, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Em outubro de 2018, a Justiça havia expedido um mandado de prisão, por homicídio, contra o idoso. A prisão ocorreu, na noite de quinta-feira (10), em frente à casa dele, na avenida Dinamarca, no bairro Vila Rica.

Ainda segundo o Correio de Carajás, a Polícia Militar recebeu informações sobre a localização de Florentino e, naquele endereço, o encontrou junto de sua cuidadora. Ao verificar a identidade dele, a guarnição confirmou o mandado expedido pela 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

A cuidadora Franciléia Soares Fernandes, ex-companheira de Florentino, conversou com a reportagem e apresentou sua versão sobre o crime, ocorrido há 16 anos. Segundo ela, Florentino agiu em legítima defesa. A confusão que começou quando a vítima do homicídio agrediu uma mulher e tentou agredir, também, Franciléia. Durante a briga, Florentino foi cortado de facão no braço e na barriga.

Só que ele portava uma arma de fogo e atirou no homem, baleando-o na cabeça. Ela contou ainda que, após as formalidades legais, ele pagou fiança e foi colocado em liberdade. E que, desde então, nunca mais foi procurado pelas autoridades, não sabendo, portanto, o andamento do processo.

Idoso tem sérios problemas de saúde -Franciléia afirmou ainda que o estado de saúde dele é delicado. Há cerca de três anos Florentino passou por complicações na próstata e, desde então, aguarda por uma cirurgia. A cuidadora afirmou que ele também teve um AVC e, por esse motivo, passou a ter problemas de memória.Ela espera que a prisão seja revertida por causa do estado de saúde de Florentino.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...