Zé Felipe e Ana Castela: cantora muda visual após provocação do sertanejo

Ana Castela compartilhou mudança nos cabelos. Atualização do visual acontece após provocação de Zé Felipe

A cantora Ana Castela compartilhou uma novidade com seus seguidores na noite dessa quinta-feira (11). Pelas redes sociais, ela anunciou uma mudança no visual.

“Chegou o temido momento. O momento em que o Mateus vem na minha casa com uma luvinha, um pote e um sonho, 20h30 da noite”, comentou a cantora em conversa com o cabeleireiro. “O que será que eu vou fazer?”, provocou a boiadeira mexendo nos cabelos.

Em seguida, Ana Castela mostrou o resultado do procedimento no cabelo. A cantora anunciou que trocou o castanho das mechas pelo preto.

“Voltei com meu pretinho e cortei as pontinhas para crescer”, explicou a artista. “Estavam achando que ia vir um ruivo”, brincou.

Zé Felipe provocou

A mudança de visual de Ana Castela acontece pouco tempo depois de uma provocação do cantor Zé Felipe. O cantor causou alvoroço após um vídeo viralizar. O trecho é de um show realizado pelo filho de Leonardo em Uberaba (MG).

Durante a apresentação, o artista chamou um casal ao palco. No momento, um fã pediu a namorada em casamento. A jovem era loira e o rapaz decidiu brincar com a situação.

“Porque nós gostamos de loira, né, Zé Felipe?”, brincou o fã. Rapidamente, o cantor respondeu: “Eu gosto de morena”, arrancando gritos na plateia. Vale lembrar que a cantora Ana Castela, apontada como affair do sertanejo, é morena.

Flagrados juntos

Para além da música, Zé Felipe e Ana Castela parecem estar cada vez mais próximos. Nesse domingo (7), o cantor foi recebido pela família da boiadeira em Londrina (PR), onde reside a estrela.

A dupla não publicou registros do encontro. No entanto, uma amiga da cantora deixou escapar que os dois estavam juntos. No vídeo, a amiga de Ana Castela mostrava um Labubu que ganhou de presente da cantora.

Zé Felipe, então, passa no momento da gravação, próximo da voz de Solteiro Forçado. Confira o vídeo, divulgado pelo portal Léo Dias, aqui.

