Zé Felipe é flagrado deixando show com loira misteriosa

Zé Felipe foi visto deixando o show em Barretos na garupa da moto de Duda Bertelli, amiga próxima de Ana Castela. | Foto:Divulgação

Cantor foi flagrado pegando carona na moto da cantora Duda Bertelli, amiga de Ana Castela, e cena alimentou rumores de aproximação.

Em meio a energia contagiante do show em Barretos, São Paulo, uma cena chamou a atenção do público e rapidamente virou assunto nas redes sociais. O cantor Zé Felipe, foi flagrado deixando o local na garupa da moto de uma loira sorridente, com um copo de bebida na mão.

O registro foi feito na última quinta-feira (28), após uma apresentação no Camping de Barretos, e logo gerou burburinho nas redes sociais. A loira em questão era ninguém menos que a cantora Duda Bertelli, conhecida por sua amizade próxima com Ana Castela, a “Boiadeira”.

As imagens mostraram Zé Felipe sorridente, parecendo à vontade ao lado da colega de profissão. Nas redes sociais, internautas não demoraram a levantar hipóteses sobre uma suposta ligação entre o cantor e Duda, apontando a cena como indício de uma possível aproximação.

Questionado sobre o episódio, o filho de Leonardo tentou despistar a polêmica e limitou-se a dizer: “Foi só o ouro!”, deixando o local em seguida sem dar mais detalhes sobre a carona inusitada.

A presença de Duda Bertelli, amiga de longa data de Ana Castela, deu ainda mais combustível às especulações. Afinal, Ana e Zé Felipe já haviam aparecido juntos em compromissos profissionais, o que fez crescer a curiosidade do público em torno da relação entre os artistas.

Em entrevista ao portal Leo Dias, Duda resolveu esclarecer os boatos. Ela fez questão de frisar que não existe romance algum na história e que o elo entre Zé Felipe e Ana Castela é apenas profissional. “Eles gravaram uma música maravilhosa juntos, que estou ansiosa para a galera ouvir. Tenho certeza que vai ser um sucesso”, afirmou.

A cantora ainda reforçou o carinho que tem pela amiga Ana Castela e destacou que a parceria musical entre os dois artistas promete movimentar o cenário sertanejo nos próximos meses. “O Zé é super querido mesmo”, acrescentou, afastando qualquer mal-entendido sobre envolvimento pessoal.

Fonte: Léo Dias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/07:00:14

