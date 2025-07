Zé Felipe engata romance com Ana Castela

(Foto: Reprodução) – Quem estiver de olho nos parques temáticos mais famosos da cidade pode até flagrar o novo casal circulando por lá nesta terça-feira

Cantores estão em Orlando e têm sido vistos juntos em clima de intimidade, segundo fontes próximas

A semana começou agitada nos bastidores do mundo dos famosos. Fontes próximas revelaram que Zé Felipe e Ana Castela estão ficando e, ao que tudo indica, o romance não é mais segredo entre os que circulam por Orlando, nos Estados Unidos, onde os dois estão hospedados.

Segundo Leo Dias, os artistas não estão se preocupando em manter discrição. Quem estiver de olho nos parques temáticos mais famosos da cidade pode até flagrar o novo casal circulando por lá nesta terça-feira.

Eles foram vistos por fãs e curiosos em momentos próximos, o que acendeu o alerta de que algo a mais pode estar rolando.

Apesar de terem viajado separadamente, os dois já apareceram em locais muito próximos nos últimos dias. Zé Felipe embarcou no começo da semana saindo de Viracopos, como já havia sido noticiado.

Ana Castela, por sua vez, chegou a postar em seus stories imagens de um parque da cidade e também curtiu sua recém-inaugurada mansão temática na região.

