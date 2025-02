Zé Felipe fala sobre seu casamento com Virginia Fonseca: ‘A gente separou’

(Foto: Reprodução) – Questionado por um internauta se ocasal já havia passado por uma crise séria a ponto de considerar a separaçãoPicture of Mateus Souza

Zé Felipe deixou fãs e seguidores espantados ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram. O cantor revelou que recentemente enfrentou uma crise no relacionamento com Virginia Fonseca, com quem está junto há mais de quatro anos.

Questionado por um internauta se ocasal já havia passado por uma crise séria a ponto de considerar a separação, Zé respondeu com sinceridade. “Essa ninguém sabe. A gente separou, ficamos uns seis dias largados, mas voltamos mais apaixonados e amando. Ficamos seis dias largados, agora”, explicou.

O cantor também relembrou que, após o desentendimento, chegou a dormir fora do quarto do casal. “Dormindo no sofá e tudo mais. A gente ficava de boa o dia inteiro”, acrescentou Virginia.

Zé Felipe completou: “É, mas resenha bem pouca e não olhava na cara um do outro também, não.”

Apesar da crise, o casal, que é pai de Maria Flor e Maria Alice, garantiu que o episódio só fortaleceu o relacionamento. “Eu tava dormindo no sofá, mas voltamos mais fortes e unidos”, comemorou o cantor. Por fim, ele destacou sua gratidão pelo casamento. “O que Deus une, ninguém separa”, finalizou.

