Zé Felipe ganha jato particular de presente de aniversário da esposa Virgínia

Cantor Zé Felipe ganha jatinho particular da esposa, Virgínia Fonseca (Foto:Reprodução/Instagram Zé Felipe Cantor)

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda”, declarou o cantor nas redes sociais

Cantor Zé Felipe ganha jatinho particular da esposa, Virgínia Fonseca

O cantor Zé Felipe mostrou nesta quinta-feira (20), em seu perfil no Instagram, o presente que ganhou de aniversário de 25 anos de sua esposa, a influenciadora digital Virgínia Fonseca. Trata-se de um jato particular para ele usar em seus shows e turnês.

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda. Te amo demais, meu amor, esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo. Te amo”, declarou ele na postagem, em uma foto em frente ao avião com diversos balões e um letreiro com seu nome.

O modelo da aeronave é um Cessna Citation X, cujo preço pode chegar a mais de R$ 80 milhões, dependendo do ano. Segundo o site especializado em aviação “Airway”, o jato é o avião civil mais rápido do mundo. Na foto ainda é possível ver na fuselagem um desenho de bonequinhos do artista com a digital influencer e suas duas filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Na publicação, diversos comentários de internautas parabenizando Zé Felipe e também aproveitando para fazer piadas. “Não repara, é só uma lembrança”, disse o perfil do Perrengue Chique. “Eu só queria um Celta”, publicou a usuária Gabrieli Nunes.

Curtir isso: Curtir Carregando...