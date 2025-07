Zé Felipe pede bloqueio de bens e investigação de investimentos de Virginia Fonseca em meio a divórcio

Zé Feipe manda bloquear bens pertencentes a Virgínia Fonseca, sua ex — Foto: reprodução/ Instagram

A pesquisa é para que ele tome ciência de tudo que a influenciadora possui: R$ 400 milhões

Uma nova movimentação no processo de divórcio entre Zé Felipe e Virginia Fonseca pegou a influenciadora de surpresa. O cantor entrou com ação pedindo uma investigação sobre os bens da ex-mulher e ainda o bloqueio desses bens até que o levantamento seja concluído.

A pesquisa, segundo fontes próximas ao filho de Leonardo, é para que ele tome ciência de tudo que a influenciadora possui em seu nome e no de suas empresas, nas quais ele não é sócio.

“É que enquanto foi casado, Zé não ligava muito para essa parte administrativa. Era tudo com ela”, conta uma amiga ao EXTRA.

Casados sob o regime de comunhão de parcial de bens, ambos têm direito, cada um, a metade de tudo que construíram e adquiriram juntos. Zé Felipe está pedindo seus 50% do patrimônio avaliado em R$ 400 milhões, ou seja, R$ 200 milhões, mas desconfia que possa ser maior.

Vale lembrar que o jatinho que teria recebido de presente de Virgínia por um de seus aniversários não foi transferido para o nome do cantor. Continua pertencendo a uma das empresas da loira, que tem apenas ela como sócia-administradora.

Procurada, a assessoria do casal diz que o processo corre em segredo de justiça e nenhum dos dois vai se pronunciar sobre a questão.

Fonte: EXTRA de e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/14:30:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com