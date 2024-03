Zé Neto despenca do palco e assusta público durante gravação de DVD; veja vídeo

(Foto: Instagram)- O evento aconteceu em Valinhos, no interior de São Paulo.

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, caiu do palco em que ele gravava com o parceiro o novo DVD, “Intenso”. Em vídeo que circulou nas redes sociais do último domingo, 10, o cantor aparece se aproximando do público quando despenca do espaço. Na sequência, várias pessoas gritam assustadas. O evento aconteceu em Valinhos, no interior de São Paulo.

Depois da queda do artista, o cantor voltou a cantar, sem ferimentos, conforme informou a assessoria do sertanejo. Vale relembrar que os últimos meses não têm sido fáceis para Zé Neto. Em dezembro, ele ficou uma semana internado após se envolver em um acidente na BR-153, em Fronteira (MG). O cantor, que estava sozinho no carro, ficou ferido, foi socorrido e levado ao Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto (SP).

Vídeo:

Zé Neto despenca do palco e assusta público durante gravação de DVD.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2024/10:23:16

