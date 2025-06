Zebra fugitiva é resgatada de helicóptero após uma semana à solta

(Foto: Reprodução) – Zebra Ed é resgatada de helicóptero após uma semana à solta

Após dias de fuga e fama nas redes sociais, a zebra Ed foi capturada em uma operação aérea realizada no domingo (08)

Uma zebra chamada Ed, que fugiu e virou sensação nas redes sociais, foi capturada com segurança no domingo (08) durante uma operação aérea no centro do Tennessee, Estados Unidos. O animal estava foragido há mais de uma semana.

Ed foi localizado em um pasto próximo a um loteamento na comunidade de Christiana e resgatado por equipes aéreas do Gabinete do Xerife do Condado de Rutherford, com o auxílio de um helicóptero.

Um vídeo divulgado pelas autoridades mostra o momento em que a zebra, envolta em uma rede com a cabeça exposta, é içada e transportada de helicóptero até um reboque.

A zebra havia chegado a Christiana em 30 de maio. Seu tutor relatou o desaparecimento no dia seguinte.

Durante a fuga, Ed foi avistado e filmado correndo pela rodovia Interestadual 24, o que levou ao fechamento temporário da via, além de ter sido flagrado trotando por um bairro residencial.

Após se refugiar em uma área de mata, o animal permaneceu desaparecido até ser novamente avistado na quinta-feira (05).

No sábado (07), motoristas da I-24 relataram ter visto a zebra atravessando a rodovia nos dois sentidos.

Resgate

Na manhã de domingo, o Gabinete do Xerife estabeleceu um comando conjunto com a Patrulha Rodoviária do Tennessee (THP) e a Agência de Recursos da Vida Selvagem do Tennessee(TWRA), mantendo equipes de prontidão para garantir a segurança dos moradores da região.

Publicidade

” Ed foi transportado pelo ar e levado de helicóptero de volta para um reboque animal que o aguardava “, informou o Gabinete do Xerife em comunicado oficial.

Repercussão

A fuga transformou Ed em uma sensação internacional, com uma enxurrada de memes e publicações bem-humoradas circulando nas redes sociais.

Montagens mostravam a zebra jantando em um restaurante típico da região (Waffle House), passeando por outras cidades ou até pedindo esmola à beira da estrada.

O Gabinete do Xerife agradeceu à THP e à TWRA pela assistência no resgate bem-sucedido.

O episódio lembra um caso semelhante ocorrido em abril deste ano, quando um canguru foragido interrompeu temporariamente o tráfego em uma rodovia interestadual no estado vizinho do Alabama.

Fonte: Vitor Hugo Girotto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2025/17:30:29

