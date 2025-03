Zelensky diz que Putin “morrerá em breve”

Presidente da Ucrânia deu declaração surpreendente à Eurovision News, mas sem fornecer maiores detalhes (Foto: EFE/EPA/TERESA SUAREZ)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deu uma declaração surpreendente nesta quarta-feira (26), ao dizer que o ditador da Rússia, Vladimir Putin, “morrerá em breve”.

O mandatário da Ucrânia, país que desde fevereiro de 2022 trava uma guerra devido à invasão do Kremlin, fez a afirmação em entrevista à Eurovision News, na qual falou sobre as negociações sobre cessar-fogo e o momento do conflito.

“Ele [Putin] morrerá em breve, isso é um fato, e tudo acabará”, disse Zelensky, que não deu detalhes sobre essa afirmação.

Não é de hoje que há especulações sobre a saúde de Putin: em 2022, um relatório de inteligência dos Estados Unidos apontou que o ditador teria passado por tratamento contra um câncer em abril daquele ano.

Nesta semana, Zelensky acusou a Rússia de distorcer dois acordos de cessar-fogo na guerra com a Ucrânia, um para uma pausa nos ataques à infraestrutura de energia dos dois lados durante 30 dias e outro para interromper combates no Mar Negro.

Moscou divulgou uma nota afirmando que a trégua energética entrou em vigor em 18 de março, dia em que o presidente americano, Donald Trump, e Putin conversaram sobre esse compromisso. Entretanto, Kiev quer um documento formal para esse cessar-fogo, e os dois lados se acusam de desrespeito à trégua.

A respeito de uma pausa nas hostilidades no Mar Negro, Zelensky havia criticado um trecho da mesma nota do Kremlin, que falava sobre uma suposta intervenção americana para que sanções contra a Rússia sejam levantadas.

“É muito importante que a América não ajude Putin a sair desse isolamento global agora”, disse Zelensky na entrevista desta quarta-feira. “Eu acredito que isso é perigoso. Este é um dos momentos mais perigosos.”

