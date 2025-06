Zoofilia-Idoso é flagrado fazendo sexo com uma galinha em Novo Progresso

(Foto: Via WhatsApp) – Idoso que é morador de Nova Mutum no Mato Grosso foi flagrado fazendo sexo com uma galinha em Novo Progresso no estado do Pará

Um caso repulsivo foi registrado no último dia 2 de junho de 2025, pelas câmeras de segurança de uma chácara na cidade de Novo Progresso no estado do Pará. A pessoa que nos enviou as imagens relata que o dono da residência convidou o “estuprador” para dormir em sua casa na noite que o fato foi registrado.

A pessoa nos conta que antes de dormir, o dono do imóvel avisou que a chácara tinha câmeras de segurança. Na manhã seguinte, quando acordou o dono da chácara foi ver o que tinha acontecido nas imagens das câmeras e para sua surpresa, o indivíduo que segundo ele é morador de Nova Mutum (MT) estava fazendo sexo com uma galinha.

O vídeo é impublicável, mas quem assistiu percebe que ação dura alguns minutos e o homem parece ser bem criativo ao fazer várias posições com o animal. Nossa reportagem descobriu que o abusador é idoso, mas que por questões de resguardo a imagem dele sua identidade não será revelada.

Segundo a família proprietária do imóvel e da galinha, o idoso veio do Mato Grosso e havia pedido guarida no local por dois dias. Segundo ele, estava em Novo Progresso (PÁ), em busca de alguns documentos, sem detalhar quais.

Caso seja denunciado pela família, o homem poderá ser enquadrado no Art. 164-A. Praticar crime de Zoofilia ou bestialidade, ou quaisquer outros maus tratos físicos a um animal silvestre ou doméstico: Pena: detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2025/05:34:13

