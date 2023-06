Lula defende reforma agrária ‘pacífica’ e faz aceno ao agronegócio com novo Plano Safra

Presidente deu as declarações durante entrevista transmitida pelas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (13) que pretende realizar uma reforma agrária de forma “pacífica e tranquila”. Ele também fez um aceno ao agronegócio, dizendo que o governo deve lançar um novo Plano Safra.

As declarações foram dadas durante entrevista transmitida nas redes sociais. Sobre a reforma agrária, Lula afirmou que cabe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) decidir sobre quais terras são consideradas improdutivas e devem ser direcionadas ao programa. “Se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o Incra, o Incra é que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra”, declarou. “É simples, não precisa ter barulho, não precisa ter guerra, o que precisa ter é competência e capacidade de articulação”, completou Lula. O petista disse ainda que os assentamentos serão feitos “com muita tranquilidade”. Plano Safra O presidente afirmou que os ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário vão anunciar em breve um novo Plano Safra e disse que o governo não tem “nenhuma objeção” ao agronegócio. “Vamos anunciar o Plano Safra agora, tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio, e eles vão perceber que da parte do governo não há nenhuma objeção a eles”, afirmou “Nunca tive problema com o agronegócio. Governei oito anos e eles sabem tudo que fizemos por eles”, afirmou. “O problema pode ser ideológico e se é ideológico, paciência, vamos estar em campos opostos”, completou.

Fonte: Por Paloma Rodrigues, TV Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/18:36:02

