Defensoria pede na Justiça que Elon Musk pague R$ 1 bilhão por danos moral coletivo e sociais

Elon Musk (Foto:Reprodução)- Para a DPU, as falas do bilionário são “uma afronta grave” e ele estaria tentando “desacreditar as instituições democráticas brasileiras”

A Defensoria Pública da União (DPU) entrou com uma ação na Justiça Federal da 1ª Região para que a rede social X (antigo Twitter) pague uma indenização por dano moral coletivo e danos sociais causados ao Brasil. O órgão estima como adequado o valor de R$ 1 bilhão.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, a DPU afirma que Elon Musk, dono da plataforma, teria cometido violações graves contra o Estado Democrático de Direito brasileiro ao incitar o descumprimento de decisões judiciais no País.

Nas últimas semanas, Musk se tornou frequente no noticiário do Brasil por insinuações feitas por ele de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estaria provocando censura por meio de ordens da Justiça.

Para a DPU, as falas do bilionário são “uma afronta grave” e ele estaria tentando “desacreditar as instituições democráticas brasileiras”.

O órgão ainda esclarece que pediu um valor alto de indenização por considerar que a ilicitude cometida por Musk tenha imensa gravidade.

A DPU também pede que uma série de medidas sejam determinadas à rede social no Brasil, como a adoção de uma moderação em conformidade com os direitos à liberdade de expressão e informação, a implementação de um sistema eficaz de cooperação com as autoridades judiciais e o estabelecimento de parcerias com organizações de checagem de fatos.

Ainda de acordo com a colunista, quem está à frente da ação é a defensora Nacional de Direitos Humanos da DPU, Carolina Soares Castelliano Lucena de Castro, e endossada pela ONG Educafro e pelo Instituto de Fiscalização e Controle.

Fonte: Redação Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/04/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...