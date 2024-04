Como Elon Musk planeja transformar X em concorrente direto do PayPal

A plataforma de mídia sociais recebeu uma nova licença de transmissão de dinheiro e busca “revolucionar” os pagamentos em 2024

Elon Musk, o bilionário da Tesla e proprietário do X, causou tumulto nos preços do bitcoin e outras criptomoedas nos últimos anos, recentemente confirmando rumores de que tem planos para substituir o PayPal.

O preço do bitcoin, após disparar no início do ano impulsionado por uma adoção cripto liderada pela BlackRock em Wall Street, estagnou, com receios de que o Federal Reserve possa estar prestes a desencadear uma queda nas criptomoedas.

Agora, após Elon Musk revelar suas participações pessoais em criptomoedas, sua plataforma de mídia social X recebeu silenciosamente outra licença de transmissão de dinheiro, somando-se a um conjunto de aprovações estaduais, enquanto busca “revolucionar” os pagamentos em 2024.

A X, que Musk expressou o desejo de transformar em um chamado “aplicativo tudo em um”, recebeu uma licença de transmissão de dinheiro de Utah na semana passada, sendo o 15º estado dos EUA a aprovar os planos da empresa para oferecer pagamentos, conforme relatado pela Reuters.

Na semana passada, a X de Musk reiterou seus planos de competir com empresas como o PayPal, Visa e até mesmo bancos, buscando “revolucionar 2024 com produtos e serviços inovadores que remodelarão como nos conectamos, comunicamos e transacionamos”.

“Iremos lançar pagamentos peer-to-peer, desbloqueando mais utilidade para o usuário e novas oportunidades para o comércio, e destacando o poder de viver mais aspectos da sua vida em um único lugar”, dizia a postagem no blog.

Enquanto isso, Musk confirmou que ainda possui uma quantidade considerável de dogecoin, uma criptomoeda baseada em memes que Musk uma vez disse que queria tornar a “moeda da Terra”.

“Ainda tenho um monte de dogecoin, e a SpaceX possui um monte de bitcoin”, disse Musk durante uma transmissão da X Spaces, referindo-se à sua empresa de foguetes. A Tesla, sua empresa de carros elétricos, também detém pouco mais de 10 mil bitcoins, avaliados em quase US$ 500 milhões.

O preço do dogecoin caiu após atingir uma máxima histórica em 2021, mas manteve parte de seus enormes ganhos, desafiando os críticos, e ainda é uma das dez principais criptomoedas, com uma capitalização de mercado de US$ 11,5 bilhões.

Em outubro, uma reunião virtual “all-hands” vazada na X revelou os planos de Musk para expandir o braço de serviços financeiros da rede social, com vozes proeminentes no espaço de bitcoin e criptomoedas chamando o plano de algo que poderia impulsionar uma “massa crítica” de adoção de criptomoedas.

“Se envolve dinheiro, estará em nossa plataforma. Dinheiro ou títulos ou o que for”, disse Musk na época.

O PayPal também tem se voltado para o bitcoin e as criptomoedas nos últimos anos, lançando sua própria criptomoeda estável atrelada ao dólar após oferecer suporte ao bitcoin, ethereum, litecoin e bitcoin cash no final de 2020. O suporte original do PayPal ao bitcoin e às criptomoedas ajudou a iniciar a alta nos preços do bitcoin em 2021, catapultando-o para quase US$ 70 mil.

Fonte: Forbes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2024/18:51:35

