3 Smartphones Mais Populares no Brasil

(Foto: Reprodução/pexels)- Que o brasileiro ama um smartphone e investe cada centavo em um novo modelo recém lançado, não podemos negar. E quem fica feliz com toda essa movimentação no mercado de celulares são os fabricantes das marcas mais famosas e vendidas no Brasil, como a Apple e Samsung.

Hoje em dia, o que você pensar em ter em um smartphone, você terá. Câmera de última geração, zoom perfeito, resolução de vídeo magnífica, além de tantos outros recursos que mudam a cada novidade. Até mesmo um iPhone VPN você pode pensar em ter no seu telefone.

Neste artigo, pensamos que seria uma ideia válida trazer os 3 smartphones mais populares do Brasil na atualidade. Vamos ver se você adivinha quais são?

Marcas mais Famosas no Brasil

Se fôssemos listar as marcas mais famosas no Brasil, elas seriam:

● Apple

● Samsung

● Xiaomi

● Huawei

● Sony

No entanto, cada uma delas tem suas peculiaridades. E tudo depende do que o cliente está buscando. É claro que, para muitos, quanto mais caro, melhor o smartphone. Porém, esse parâmetro não se encaixa para todos, pois investir em um Apple não é possível para todos os consumidores.

Há quem use o celular apenas como recreação. Outros, realmente trabalham e fecham negócios milionários através de um dispositivo móvel. Ou seja, tudo dependerá do propósito de se adquirir um celular novo. E outro ponto que devemos mencionar é que o celular mais vendido no Brasil pode não ser o melhor, de acordo com os críticos do assunto.

Vejamos a seguir as primeiras colocações do ranking da Forbes, que divulgou uma pesquisa sobre os melhores aparelhos em 2023.

1. Samsung

2. Apple

3. Motorola

Com quase 41% de votos, a Samsung desbancou a poderosa Apple, que sempre teve uma grande hegemonia em terras brasileiras. Com vários lançamentos ao longo dos anos, a Samsung aposta na classe média brasileira, já que uma enorme parcela da população opta por não gastar muito com um dispositivo móvel. Além disso, os acessórios da marca Apple acabam custando muito mais do que os da Samsung, sem contar os custos com reparos e serviços.

Em segundo lugar, ficou a Apple (que liderava o ranking no ano anterior. Agora, a surpresa maior desta pesquisa realizada foi o terceiro lugar da Motorola, que antes tinha supremacia sobre a Apple.

A Motorola sempre foi uma marca presente no Brasil, desde a época em que se usava modelos de rádio transmissor e os famosos celulares que não tinham câmera e abriam no estilo flip. Os modelos da linha Moto Edge e Moto G sempre agradaram ao público brasileiro e continuam agradando.

Com o fim da produção dos smartphones da LG, muitos acabaram optando por aparelhos da Samsung e Nokia, outra grande marca presente no mercado brasileiro.

Os modelos mais procurados da Samsung por consumidores brasileiros são:

● Galaxy S21 5G

● Galaxy A10s

● Galaxy M53

● Galaxy A53

Mas ao mesmo tempo, a compra de novos smartphones caiu cerca de 23% no terceiro trimestre do ano passado. O que acaba mostrando que os brasileiros começaram a entender a importância dos smartphones seminovos, e muitos procuram por aparelhos já usados e em bom estado antes de adquirir um completamente novo na loja.

Investir em um smartphone é sempre bom, e basta pesquisar com calma para encontrar o de melhor custo-benefício.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2024/16:09:38

