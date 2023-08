Acidente com ônibus de torcedores do Corinthians deixa 7 mortos em MG

Ônibus com torcedores do Corinthians capota na Grande BH — Foto: Reprodução/redes sociais

Tragédia na Fernão Dias

Ônibus com torcedores do Corinthians capota e deixa 7 mortos na Grande BH

Das 46 pessoas no veículo, sete morreram no local. Outras dez ficaram presas às ferragens.

Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou, na Rodovia Fernão Dias, na altura do KM 520, na madrugada deste domingo (20), em Igarapé na Grande BH. O veículo seguia para São Paulo após uma partida de futebol do Corinthians contra o Cruzeiro.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, das 43 pessoas no veículo (inicialmente os bombeiros informaram 46), sete morreram no local. Outras dez ficaram presas às ferragens.

A concessionária que administra o trecho, Arteris Fernão Dias, informou que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando entrou na curva da rodovia, baetu contra um talude e capotou em seguida.

“A Arteris Fernão Dias se solidariza com todas as vítimas do acidente e seus familiares. A concessionária está atuando no atendimento à ocorrência com o envio de viaturas e mais de 20 colaboradores atuando no momento”, informou em nota.

As 6h51, a pista no sentido São Paulo estava interditada, com 4 km de congestionamento.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), bombeiros e Polícia Rodoviária Federal trabalham para socorrer as vítimas.

O helicóptero Pégasus da Polícia Militar (PM), encaminhou uma vítima com várias fraturas para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII e, o helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, também irá para o local do acidente para dar apoio.

Fonte: G1MG/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2023/05:25:27

