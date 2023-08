Funcionário da JBS que roubou ‘pedras de fel’ de R$ 2 milhões é preso

Armas e pedras de fel bovino foram apreendidos em fazendas do funcionário — Foto: Reprodução/PC-RO

Funcionário da JBS é preso por furtar ‘pedras de fel’ avaliadas em R$ 2 milhões; Empregado estava roubando as pedras de dentro do frigorífico para possível revenda ilegal em São Miguel do Guaporé (RO).

É uma pedra caríssima, mas que não vem da natureza, como diamante, cobre, ouro cassiterita. Ela vem de um animal que temos em profusão em nosso país: o boi. Isso mesmo. A Pedra Fel, que certamente pouca gente fora do setor pecuário já ouviu falar, é produzida pela vesícula de muitos bovinos. Retirada, quando do abate do animal, ela pode significar muito dinheiro. Não pense o leitor que é alguma invenção.

A Polícia Civil de São Miguel do Guaporé prendeu em flagrante, um funcionário do frigorífico JBS, que estava praticando furtos de “pedras de fel” da empresa, causando prejuízo milionário, na cidade. O caso foi divulgado nesta quinta-feira (17) pela Polícia Civil, que conduziu a investigação e descobriu o furto milionário de pedras da vesícula do boi.

Segundo o delegado Lucas Alonso Favarin, que coordenou as investigações, o funcionário já estava sendo investigado há vários dias, e após coleta de elementos informativos evidenciando a prática do crime, foi representado pela medida cautelar de busca e apreensão.

Ainda segundo o delegado, o funcionário praticava o crime mediante abuso de confiança, pois tinha acesso a essas pedras de cálculos biliares encontrados em bois durante o abate, e comercializadas a um alto preço no mercado internacional.

O funcionário suspeito já vinha sendo monitorado e foi abordado quando deixava o expediente no Frigorífico JBS, na tarde de quarta-feira (16) em São Miguel. Durante abordagem policial foram encontradas várias pedras de fel e quase R$ 10 mil em espécie com o homem.

Os policiais cumpriram buscas simultaneamente em três endereços do suspeito, sendo que em uma de suas fazendas, foi encontrado meio quilo de “pedras de fel”, várias joias e um arsenal de 6 armas de fogo, além de mais de 100 munições. O material apreendido, que foi furtado, está avaliado em aproximadamente R$ 600 mil.

O produto é usado, por exemplo, na fabricação de medicamentos e para induzir a formação de pérolas em ostras. A polícia estima que o funcionário causou um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões com a venda das pedras de fel bovino.

O funcionário preso foi autuado pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma. Preso, o funcionário do frigorífico foi encaminhado para o sistema prisional. O homem segue na cadeia pública de São Miguel do Guaporé.

Pedra de Fel Bovino

Uma só pedra pode valor quase R$ 200.000,00 reais. Um quilo dela, hoje, está na faixa dos R$ 15 a 337 mil reais. Tirada do animal, ela geralmente é vendida pelos frigoríficos, mas desde que se tornou parte de medicamentos da Medicina chinesa, o contrabando (e seu preço), deram um salto no mercado. A pedra veio a tona nesta semana, já que um funcionário de uma indústria frigorífica, acabou preso por estar roubando o material após o abate dos animais.

O cálculo biliar bovino é largamente utilizado na Medicina chinesa. Os tratamentos vão de doenças respiratórias, como bronquite, pneumonia e tosse. até coma e epilepsia. Pesquisas apontam, ainda, que ele é eficaz no tratamento de doenças infantis. Mas servem também, fora da área da saúde, para, segundo alguns estudos, ajudar na formação da pérola e na fixação de pintura em porcelana. As pedras, aliás, são muito usadas em criações de ostras, inclusive no Brasil.

Há ainda os que asseguram que elas possuem propriedades altamente afrodisíacas , sem ainda confirmação médica. Além do mercado chinês, elas são compradas a preço de ouro no Japão, por exemplo, além de outros países asiáticos. Sejam quais forem todas as utilidades das pedras, quem as conhece parece não querer dividir os segredos para a produção de medicamentos ou outras formas de utilizá-las para fazer um bom dinheiro.

O cálculo bovino às vezes é colhido quando os bois são abatidos. Suas vesículas biliares são retiradas, a bile é filtrada, e as pedras encontradas são limpas e secas. Os bezoares também podem ser removidos cirurgicamente por veterinários quando o gado que trabalha adoece. Existem diferentes tipos de Pedra de Fel Bovino, dependendo de seu tamanho, forma e cor.

Fonte:CompreRural/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2023/05:25:27

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

