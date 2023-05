Abertas as inscrições para processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em Novo Progresso-PA

As vagas serão ocupadas pelos candidatos mais votados. O prazo de inscrição é até o dia 14 de abril até 15 de maio. (Foto: Reprodução)

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Progresso-PA, abriu em 12 de abril de 2023, o período de inscrição para o Conselho Tutelar. O processo seletivo irá selecionar 5 membros Titulares existentes para o Colegiado, assim como estabelecer relação dos membros Suplentes para assumir o quadriênio 2024/2028.

As inscrições ficarão abertas do dia 14 de abril a 15 de maio de 2023, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 11h às 11h, e devem ser feitas presencialmente, ou por procurador constituído, na recepção Secretaria Executiva dos Conselhos, situada à Rua Tiradentes n.º 608, no Bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

As cinco vagas titulares de conselheiro tutelar do município serão preenchidas pelos mais votados, por meio de processo eleitoral, com ampla votação popular. Os demais conselheiros vão ficar na condição de suplentes.

O valor do subsídio do(a) conselheiro(a) tutelar é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.

Acesse AQUI o edital com todas as informações relacionadas ao processo de preenchimento das vagas para o Conselho Tutelar de Novo Progresso.

Acesse AQUI o edital completo.

