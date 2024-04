Mulher mata companheiro durante briga em Novo Progresso

A vitima foi identificado sendo Pascoalino Alves de Lima – (Foto:Reprodução) –

Mulher mata o marido em legítima defesa após ser atingida com marteladas na cabeça , na noite deste domingo (28), em Novo Progresso-PA.

Uma dona de casa acabou matando o companheiro durante uma briga, com um facão na noite deste domingo, 28 de abril de 2024 , por volta das 20h50min, no bairro Industrial em Novo Progresso. A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e no local encontraram a vítima morta. A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve no local e apurou o ocorrido com relatos de testemunhas. Mulher identificada como A. N.C. ,de 53 anos, acabou matando o companheiro a facãozadas e alega legítima defesa ao ser presa, em Novo Progresso. Em depoimento à Polícia Civil de Novo Progresso, a mulher, 53 anos, alegou defesa pessoal após ser agredida pelo companheiro. Ambos teriam entrado em luta corporal quando ocorreu o óbito. Conforme a informação, ao prestar depoimento para Delegado de plantão na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, ela alegou legítima defesa para aplicar os golpes de facão pois estava sendo agredida pelo homem. O óbito ocorreu durante uma discussão acalorada quando ambos voltaram para casa após consumirem bebidas alcoólicas. A vítima morreu com corte profundo na veia artéria do braço e uma perfuração pelo corpo. A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência e no local encontraram a vítima morta.

A vitima foi identificado sendo Pascoalino Alves de Lima, de 56 anos. Pascoal em vida era excelente profissional da construção civil e deixou uma filha. Amigos e familiares lamentam a morte.

Em depoimento à Polícia Civil, a autora confessou não lembrar muito do ocorrido que foi agredida com martelada na cabeça, quando começou a luta corporal onde ocorreu o crime. Afirmou também estar junto há 6 anos com a vítima e estar em um relacionamento agressivo e violento, sem nunca ter prestado queixa na delegacia. “Ele tinha muito ciúmes , até o bar que tínhamos ele mandou fechar por este motivo”, relatou Ana.



Episódio Ainda segundo a mulher, o casal havia acabado de reformar um barco e comprado o motor para ir pescar e estávamos bem até ter ido a um bar próximo de casa na tarde de domingo (28/04). Ao chegarem em casa, iniciou-se uma discussão entre os dois e ele a segurou pelo braço com a intenção de agredi-la, quando a atingiu com um martelo na cabeça, momento que entraram em luta corporal na área de serviços (lavanderia), quando pegou o facão e acabou atingindo o companheiro , sem ter certeza aonde acertou. Durante a briga ela chegou pedir ajuda a vizinhança com gritos, mas como era corriqueiro esses gritos a vizinhança não atendeu. A polícia e o SAMU foi acionado pela vizinhança,ao chegar no local o homem estava sem vida, a mulher foi socorrida com hematomas no corpo e cabeça, e depois prestou depoimento a polícia e foi liberada, para responder em liberdade.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2024/06:31:56

