Protestos de GARIMPEIROS entram no 7º dia no Patrocínio com interdição da Transgarimpeira.

Garimpeiros continuam com bloqueio da Transgarimpeira, no distrito de Patrocínio no município de Itaituba-PA. (Foto:Reprodução)

Um grupo estimado em 250 garimpeiros, vem mantendo o bloqueio da rodovia Estadual Transgarimpeira desta o último sábado, 20 de abril. Neste sábado (27) entra no 7º dia de resistência, o movimento é pacifico e tem objetivo chamar atenção das autoridades para a situação por eles vivida na região garimpeira.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso o movimento tem objetivo para pedir que o governo de Lula(PT), que faça a legalização de garimpos e interrompa as atividades de fiscalização do Ibama, do ICMBio e da Força Nacional na região. Os garimpeiros também exigem uma solução imediata para o problema, eles acusam o governo de ter cedido as terras para mineradora, e querem expulsar os que tiram sustento naquela região.Em conversa com um manifestante repassou para reportagem que estão sendo ameaçados e perseguidos devido a uma suposta agressão psicológica por parte das autoridades, bem como ao suposto abuso de autoridade, tentativas de intimidação e opressão dos manifestantes, e imposição de multas absurdas no valor de 60 mil reais.

A informação que o movimento é pacífico e os manifestantes reivindicando

1) cessação das ações dos órgãos ambientais, que destroem os maquinários;

2) audiência com ministro do meio ambiente Marina da Silva

3) legalização simplificada das áreas de mineração, possibilitando que os pequenos garimpeiros desenvolvam legalmente suas atividades.

Veja Vídeo à baixo

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/04/2024/01:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...