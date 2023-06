Altamira registra ao menos 3 homicídios e duas mortes por intervenção policial em junho

Altamira registrou três homicídios neste mês de junho. Uma das vítimas é Ana Karla Queiroz Lima, conhecida como “Loirinha”, de 22 anos. O corpo dela foi encontrado em um matagal – (Foto:Divulgação/ Confirma Notícia).

Apenas na segunda-feira (12), foram dois homicídios na cidade

O município de Altamira, no sudoeste do Pará, registrou pelo menos cinco mortes violenta nesse mês de junho. Só na segunda-feira (12), foram quatro mortes na cidade. O primeiro ocorreu na avenida Perimetral: o pintor Auliam Monteiro Ferreira, de 32 anos, trafegava de moto nesse endereço quando, em circunstâncias que estão sendo investigadas, foi baleado duas vezes na cabeça. Ele morreu na hora.

Depois, o corpo de Ana Karla Queiroz Lima, conhecida como “Loirinha”, de 22 anos, foi encontrado em um matagal próximo ao trecho urbano da rodovia Transamazônica. E, também na noite de segunda-feira (12), Tácio Aparecido Sousa Silva e Wallison Rodrigo Viana da Costa foram mortos em uma ação policial.

De acordo com a Polícia Militar, os dois seriam líderes do Comando Vermelho na cidade e estariam por trás de cinco homicídios registrados no município contra integrantes do Comando Classe A (CCA), uma facção criminosa rival.

Walisson seria responsável por dar suporte nas ações criminosas contra integrantes do CCA, com emprego de veículos, segundo a PM. No sábado, dia 3, o vendedor de churrasco Welbert Vinícius Neves foi morto a tiros enquanto trabalhava. Esse crime ocorreu no bairro Mutirão.

Após onda de violência, força-tarefa do Estado reforça ações de segurança em Altamira

Portais de notícias da região informaram que, por volta das 7 horas de segunda-feira, Auliam Monteiro Ferreira foi assassinado a tiros no meio da avenida Perimetral, no bairro Bela Vista. Ele foi alvejado na cabeça. O Corpo de Bombeiros e o Samu estiveram no local, mas a vítima morreu no local.

Ainda segundo essas informações iniciais, Auliam havia sido preso por violência doméstica e saído do sistema penitenciário recentemente. Já o corpo de Ana Karla Queiroz Lima, conhecida como “Loirinha”, foi achado por populares em uma área de mata por volta de 12 horas, próximo de uma serraria desativada entre os bairros Mutirão e Liberdade.

Segundo a Polícia Civil, a mulher estava com um corte profundo na garganta, provavelmente causado por uma faca. Ninguém foi preso até agora. A Redação Integrada solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.

