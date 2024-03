(Foto: Reprodução/Internet)- Duas pessoas ficaram feridas na ocorrência; criminoso tem passagem por roubo, diz polícia.

Após cerca de quatro horas, o sequestrador que mantinha 16 pessoas reféns em um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro se entregou e foi preso. Duas pessoas ficaram feridas na ocorrência.

O sequestro do ônibus, que iria para a cidade de Juiz de Fora (MG), teve início por volta das 14h. A rendição ocorreu perto das 18h, segundo a Polícia Militar.

O criminosos foi identificado como Paulo Sérgio de Lima. Conforme informações da polícia, ele tem 30 anos, é morador da Rocinha e tem passagem por roubo. Ele foi levado à 4ª DP (Centro).

De acordo com a PM, o criminoso efetuou os disparos e feriu as duas pessoas do lado de fora do coletivo e, em seguida, entrou no ônibus e fez os 16 passageiros como reféns. Ninguém se machucou dentro veículo, diz a polícia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, um homem de 34 anos foi baleado no tórax e levado em estado grave ao hospital Souza Aguiar, onde passou por cirurgia. A outra pessoa ferida foi atingida por estilhaços de um projétil e levada ao posto médico da rodoviária.

Veja imagens da prisão:

Após quatro horas, sequestrador se entrega e libera reféns em rodoviária do Rio de Janeiro.

Leia mais: https://t.co/Fe8barnvhz pic.twitter.com/NUvuud6e1d — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 12, 2024

Notícias Relacionadas: Homem faz 18 reféns em ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro; há relatos de tiros e feridos

Fonte: CNN Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2024/19:20:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...