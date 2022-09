(Foto:Reprodução) – Ver quando amigos ou familiares estão online no app de mensagens pode nos fazer sentir ainda mais ligados uns aos outros.

Mas todo mundo tem aquele momento em que quer ver o WhatsApp sem ser incomodado.

Pensando nisso, o app de Mark Zuckerberg já conta com um novo recurso que mudará a forma como os usuários utilizam a plataforma, como detalhado pelo blog oficial.

Assim funciona o novo truque do WhatsApp para impedir que as pessoas te vejam ‘online’ e ganhar mais privacidade

“Para esses momentos, trouxemos a possibilidade de selecionar quem pode ou não ver quando você está online”, informou em uma postagem recente.

Para escolher quem pode ver que você está online, será necessário editar um ajuste de privacidade em ‘Configurações’ do app.

Essa opção vai começar a ser implementada para todos os usuários este mês.

Escolha quem pode ver que você está online

Como detalhado, a novidade será liberada de forma gradativa para todos os usuários, o que pode ocorrer a qualquer momento, com celulares Android e iOS.

Por isso, é sempre importante manter o app de mensagens completamente. Saiba como:

Atualização para iPhone/iOS

Atualização para Android

Alterações importantes no app de mensagens

A novidade de privacidade faz parte de uma série de melhorias que serão liberadas em breve no app.

Neste link, detalhamos os recursos que vão transformar o app WhatsApp e que serão liberados nos próximos meses. (Com informações do blog do app).

Jornal Folha do Progresso em 02/09/2022/

