BBB 24: o que rolou na madrugada desta quinta (01/02)? Brigas, novo casal e ‘calabreso’

A madrugada desta quinta-feira (01) no Big Brother Brasil 24 foi de fogo no parquinho. Durante a festa, que teve Glória Groove e Xanddy como atrações, os brothers tiveram discussões calorosas, com direito a dedo na cara e gritaria. Também surgiu um novo casal na casa e muita troca de beijos. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Clima tenso entre os brothers

Após o show da Gloria Groove, Davi resolveu tirar satisfações com Lucas Henrique por ter ouvido seu nome durante uma conversa. O que começou com uma conversa amigável logo se tornou uma discussão com muitas ofensas.O motorista de aplicativo diz que o professor é fofoqueiro, e em resposta, Lucas diz que o baiano é falso por falar coisas no confinamento e depois dizer que não se lembra.

“O cara ser fofoqueiro é a pior coisa, ainda mais com barba na cara”, dispara Davi. “Você sabe muito bem o que penso sobre você, já falei na sua cara”, contesta o professor de capoeira.

Muita treta

Após a briga de Davi e Lucas Henrique, o professor de capoeira foi contar para Bin Laden o que aconteceu. O funkeiro entra na confusão e começa a discutir com o motorista de aplicativo também.Davi diz que o funkeiro é manipulador e a gritaria aumenta, chamando atenção dos outros brothers. “Seu moleque, mentiroso”, grita Bin Laden.Os dois ficam cara a cara, enquanto Rodriguinho e Lucas Henrique tentam apartar a briga. “Você fala pelas costas”, dispara Bin. “Eu tô falando na sua cara, meu parceiro. Você é manipulador”, retruca Davi.

Calma, calabreso!

Durante a discussão, Davi chamou Lucas Henrique de ‘calabreso’ e isso gerou muitas dúvidas na casa. A expressão, que é um meme da internet, repercutiu pelo resto da madrugada.No Quarto Gnomo, os brothers tentaram explicar o que aconteceu durante a briga. “Olha como ele é infantil: ficou ‘calabreso'”, diz Lucas. Wanessa pergunta o significado da expressão, e Lucas afirma que “é de internet”.Já Bin Laden interrompe o professor de capoeira e dá uma resposta diferente: “Está xingando ele porque ele é gordo. Eu recebo apelido de ‘calabreso’ porque eu sou gordo, vou logo jogar a real mesmo”.No Quarto Fada, confrontado por outros brothers, Davi diz não saber direito o que significa a expressão. “Não chamei ele de gordo. Só chamei de calabreso. É uma resenha que tem em Salvador. Não tem nenhum significado, pra minha percepção, de xingar, de agredir ele fisicamente”, justifica.

Novo casal?

Enquanto a treta repercutia pela casa, Bin Laden foi curtir a festa ao lado de Giovanna. Em meio a muitos flertes e investidas do funkeiro, a sister decidiu dar um “beijinho” no brother.”Um beijinho, um selinho”, diz a nutricionista. O brother afirma que será apenas isso. “Olha, olha. Estou confiando em tu”, diz Giovanna. Então os dois dão um selinho e ela avisa: “Só”.Mais tarde na festa, Bin e Giovanna continuaram juntos e dão outros selinhos.

