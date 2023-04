BR-163 -Autorizado início de cobrança de pedágio em Trairão no Pará

(Foto: divulgação/Via Brasil BR-163) – Tarifa básica de pedágio é definida em R$ 36,60; Carros, motos, ônibus e caminhões de pequeno porte têm passagem livre de cobrança; Usuários de pagamento automático (tags) têm desconto;

Após concluir as obrigações de melhoria da rodovia em parte do trecho compreendido entre Guarantã do Norte (MT) e Miritituba (PA), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a Via Brasil BR-163 a iniciar, às 0h de 8 de maio, a cobrança de pedágio na praça de pedágio localizada em Trairão (PA). A empresa é responsável pela concessão das rodovias federais BR-163 e BR-230 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA).

Leia Também:Velocidade, loucura e ganância na estrada: Essa é a BR-163 , com buracos e acidentes todo dia;vídeo

A praça de Trairão é a terceira no trecho sob concessão, onde outras duas praças já haviam recebido autorização de cobrança, em Cláudia (MT) e Guarantã do Norte (MT), em fevereiro de 2023. A autorização para o início da cobrança foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nessa sexta-feira, 28 de abril. Com a publicação, a Concessionária tem o prazo de 10 dias para informar todos que trafegam pela rodovia.

O valor da cobrança é proporcional ao segmento rodoviário com melhorias concluídas pela concessionária. No outro trecho desse segmento, a concessionária permanece atuando para promover soluções definitivas de infraestrutura da BR-163.

TABELA DE TARIFAS – P3 TRAIRÃO

Motos -Passagem livre

Carros de Passeio -Passagem livre

Veículos até 4 eixos de rodagem simples -Passagem livre

Veículos a partir de 4 eixos de rodagem dupla- R$ 36,60 (por eixo)

Passagem livre de cobrança

Os veículos com até 4 eixos de rodagem simples, como carros, motos, ônibus e caminhões de menor porte têm passagem livre de cobrança em Trairão (PA), mas estes devem utilizar as cabines para que seja feita a identificação do veículo, caso não tenham o TAG instalado. Caso estes veículos possuam o TAG, podem utilizar normalmente nas pistas automáticas, sem parar na cabine.

Nesta praça, a cobrança é realizada somente dos veículos comerciais acima de quatro eixos, por exemplo, carretas.

Localização das praças de pedágio

Cláudia (MT) – Km 897

Guarantã do Norte (MT) – Km 1.089

Trairão (PA) – Km 636

LOCALIZAÇÃO DAS BASES DE ATENDIMENTO

Cláudia (MT) – Km 897

Novo Progresso (PA), próximo à divisa MT/PA – Km 0,6

Novo Progresso (PA) – Km 293

Itaituba (PA) – Km 604

Motorista grava video e mostra trecho da BR 163 entre Novo Progresso/Castelo de Sonhos (assista abaixo)

Rodovia com buracos

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/2023/05:47:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...