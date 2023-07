Criança é morta e cinco indígenas ficam feridos em ataque a tiros na terra Yanomami

Ações de repressão ao garimpo ilegal tem se intensificado na região (Polícia Federal)

Policiais federais foram enviados ao território para investigar a autoria do crime. Agressores fugiram.

Uma criança indígena da etnia Yanomami foi morta e outros cinco indígenas ficaram feridos durante um ataque a tiros na comunidade Parima, dentro da Terra Indígena Yanomami nessa segunda-feira (3).

A informação foi divulgada pelo Ministério dos Povos Indígenas, que também informou que os agressores fugiram.

Segundo a pasta, a situação está sob controle.

As vítimas foram socorridas por servidores da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) que atuam em uma base de apoio da região.

Após o ataque, equipes da Polícia Federal, servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), da Força Nacional e da Força Nacional de Saúde Pública foram enviadas para a região.

Ainda não se sabe as circunstâncias do ataque e nem quem são os agressores, mas a suspeita é de que o ataque tenha sido causado por garimpeiros que ainda atuam no território.

Meninas Yanomami eram embriagadas por garimpeiros antes de estupro, diz relatório

PF informou que os corpos encontrados não são de indígenas, mas não há a confirmação de que são de garimpeiros

Chegam a 13 as mortes em terra Yanomami em quatro dias de investigação

Esse não é o primeiro ataque a tiros contra indígenas registrado no território neste ano: em abril, um indígena Yanomami morreu e outros dois foram baleados por garimpeiros ilegais na comunidade Uxiu.

Alvo há décadas de garimpeiros ilegais, o maior território indígena do Brasil enfrentou nos últimos o avanço desenfreado da atividade ilegal no território. Em 2022, a devastação chegou a 54%.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/15:40:34

