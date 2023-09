Em Novo Progresso casal é vítima do golpe do falso aluguel

(Foto: Via WhatsApp) – Uma ocorrência foi registrada na Polícia Civil de Novo Progresso nesta segunda-feira, 4 de setembro, envolvendo esse tipo de prática de estelionato.

Conforme relatos do casal vítima do falso aluguel para polícia, encontrou um anúncio nas redes sociais, de um aluguel de imóvel situado a rua IV de abril, no bairro Jardim Planalto, pelo valor de R$ 700 (setecentos reais), ao entrar em contato com o suposto proprietário que usa perfil “Pai Eterno”, exigiu a importância adiantado para segurar o imóvel, valor este efetuado via pix no CPF:029.317.932-80, com nome do favorecido Deulyane Dutra da Silva, após efetuar o pagamento, foi até o imóvel e percebeu que havia caído num golpe, o imóvel é de outra pessoa. O perfil “Pai Eterno” não atendeu mais as mensagens no celular.

A polícia investiga o caso.

O golpe do falso aluguel trata-se de um crime no qual uma pessoa que não é proprietária do imóvel o aluga para um terceiro de boa-fé, que acredita estar realizando a locação com o real proprietário. Esse tipo de golpe acontece principalmente pela internet, por meio de falsos anúncios.

As vítimas, ao se interessarem pelo imóvel anunciado, acabam depositando algum valor para garantir o negócio, mas depois percebem que foram enganadas pelo golpista.

O especialista alerta que, nos casos de negociações de imóveis, o locatário nunca deve fazer qualquer tipo de depósito bancário enquanto não estiver no cartório. “Além disso, na hora de realizar algum pagamento ao proprietário, confira se os dados pessoais correspondem àquela pessoa, desconfie de qualquer variação no nome”, destaca. Também é preciso desconfiar da interferência de terceiros na negociação. “Nos casos em que o locador pede para você transferir dinheiro para a conta de outra pessoa ou que você encontre com um conhecido para negociar, tem que ligar o alerta”, pondera.

“Desconfie de tudo durante a negociação. A pessoa que tem interesse de locar que deve comprovar que aquilo é verdadeiro, não quem quer alugar que deve ir atrás. Nos casos em que envolver uma alta quantia de dinheiro, busque orientação por um profissional da área”, orienta o perito.

Veja abaixo conversa (print) com o estelionatário

