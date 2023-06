Endrick faz primeiro gol em clássico e Palmeiras bate São Paulo pelo Brasileirão

Se o Choque-Rei deste domingo (11) serviu de termômetro para os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, então o Palmeiras saiu em vantagem. No Morumbi, pela 10ª rodada do Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu o São Paulo por 2 a 0 — os gols do jogo foram marcados por Gabriel Menino e Endrick.

O primeiro tempo foi truncado e faltoso. Após pênalti anulado para o Tricolor, o Alviverde contou com golaço de Menino, em chute colocado de fora da área, para abrir o placar e adotar cautela. O time da casa, por sua vez, não conseguia criar oportunidades relevantes no ataque. Na etapa final, o cenário se inverteu: os comandados de Dorival Júnior foram para cima, em busca do empate e acuaram a equipe visitante — mas em nova falha na saída de bola de Arboleda, viram o clube palestrino sacramentar o triunfo com Endrick.

Com o resultado, o Palmeiras diminuiu a distância para o líder Botafogo (24), que venceu o Fortaleza no último sábado. O time comandado por Abel Ferreira fecha a rodada em segundo lugar, com 22 pontos, seis vitórias e quatro empates. O Verdão é o único invicto na disputa.

O São Paulo, por sua vez, perdeu a chance de voltar ao G4 da tabela de classificação. A equipe de Dorival Júnior segue com 15 pontos, em campanha de quatro vitórias, três empates e três derrotas.

A Série A do Campeonato Brasileiro, agora, passa por pausa por conta da Data FIFA. No dia 21 de junho, uma quarta-feira, o Tricolor recebe o Athletico-PR no Morumbi, às 19h (de Brasília). Já o Alviverde visita o Bahia na Fonte Nova, no mesmo dia, mas às 21h30.

O Choque-Rei começou eletrizante no Morumbi. Empurrado por sua torcida, o São Paulo veio pra cima e, atento na saída de bola, fez marcação alta para cima do Palmeiras. No início do jogo, o resultado disso foi falta de Zé Rafael em Michel Araújo — no rebote da cobrança, Luciano chutou bola cruzada que bateu, supostamente, no braço de Mayke: penalidade máxima assinalada por Raphael Claus. O árbitro do confronto, no entanto, logo cancelou a marcação do pênalti após checar o VAR e constatar que a bola, na verdade, acertou primeiro a cabeça do jogador palmeirense.

Aos poucos, o Verdão passou a fechar espaços na defesa e partir com velocidade para o ataque. A estratégia deu resultado imediato: aos 10, Gabriel Menino interceptou passe de Arboleda na saída de bola do Tricolor, tirou Gabriel Neves da jogada e bateu colocado, sem chances para Rafael: golaço no Cícero Pompeu de Toledo.

Aos 14, cena clássica de Choque-Rei disputado. Calleri partiu em velocidade para disputar bola com Mayke e, na visão de Abel Ferreira, ‘deixou o braço’. Próximo do local do encontrão, o técnico do Palmeiras encarou o atacante do São Paulo e foi tirar satisfações — atitude que resultou em cartão amarelo para o português.

Depois do ocorrido, a temperatura do jogo abaixou um pouco em termos de chances. O Palmeiras passou a encontrar dificuldades para construir jogadas, ao passo em que o São Paulo tinha mais volume, mas pecava na tomada de decisões no último terço do campo.

Na reta final da etapa, Luciano começou a arriscar mais chutes ao gol. O camisa 10 do Tricolor levou perigo aos 46, em finalização forte de fora da área, que exigiu defesa em dois tempos de Weverton. O atacante voltou a dar susto no Palmeiras no último lance do primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o zero do marcador são-paulino.

2º tempo

O segundo tempo começou agitado como o período anterior. Logo aos dois minutos, Zé Rafael arriscou de longe e obrigou Rafael a fazer linda defesa; do outro lado do campo, dois minutos depois, foi a vez de Luciano bater de bico e fazer com que Weverton fizesse a intervenção.

A necessidade de buscar o resultado e a saída do reserva Naves — que sentiu lesão —, para a entrada de Jailson na função, fez a pressão são-paulina virar blitz. Calleri teve ótima oportunidade e Weverton, mais uma vez, fez bela defesa; Arboleda acertou o travessão em cabeceio; e, por fim, Juan meteu bomba por cima da meta palmeirense.

Neste contexto, só deu São Paulo. O time de Dorival Júnior sufocava os comandados de Abel Ferreira cada vez mais, em busca do empate. Mas o cenário mudou aos 32 minutos.

Foi quando Arboleda, mais uma vez, errou na saída de bola e entregou um presente para Breno Lopes. Pelo alto, o atacante serviu Endrick de cabeça. A joia palmeirense despontou em velocidade e, com a perna ruim, encheu um canhão indefensável para Rafael: 2 a 0 e números finais ao Choque-Rei.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria)

