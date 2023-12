Jogos de hoje (13/12/2023) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

Confira onde assistir ao vivo e quais são as partidas de futebol nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023 (13/12/2023).

Jogos de hoje (13/12/2023) pela Champions League

14h45 – RB Leipzig x Young Boys: Space e HBO Max

14h45 – Estrela Vermelha x Manchester City: TNT e HBO Max

17h00 – Royal Antwerp x Barcelona: HBO Max

17h00 – Porto x Shakhtar Donetsk: HBO Max

17h00 – Celtic x Feyenoord: HBO Max

17h00 – Borussia Dortmund x PSG: TNT e HBO Max

17h00 – Atlético de Madrid x Lazio: Space e HBO Max

17h00 – Newcastle x Milan: HBO Max

Jogos de hoje (13/12/2023) pela Champions da Ásia

05h00 – Yokohama Marinos x Shandong Taishan: Star+

05h00 – Kaya x Incheon United: Star+

07h00 – Jeonbuk Hyundai x Bangkok United: Star+

07h00 – Lion City Sailors x Kitchee: Star+

Jogos de hoje (13/12/2023) pela Copa da Inglaterra

16h45 – Stockport County x Aldershot Town; Star+

Jogos de hoje (13/12/2023) pela AF Cup

05h00 – Stallion Laguna x Central Mariners: Star+

Jogos de hoje (13/12/2023) pelo Campeonato Uruguaio

17h00 – Liverpool-URU x Peñarol (final): Star+

Jogos de hoje (13/12/2023) pela Copa Argentina

21h00 – Estudiantes x Defensa Y Justicia: Youtube (Goat)

Jogos de hoje (13/12/2023) pela Champions feminina

14h45 – Rosengard x Barcelona: Youtube (Goat)

14h45 – St. Polten x Slavia Praha: Youtube (Goat)

17h00 – Lyon x Brann: Youtube (Goat)

17h00 – Benfica x Eintracht Frankfurt: Youtube (Goat)

Jogos de hoje (13/12/2023) pela Copa SP sub-20 feminina

15h00 – Internacional x Botafogo: Rede Viva, BandSports e Youtube (Paulistão)

Fonte: RICMAIS/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2023/14:37:50

