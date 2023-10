Membros de organização criminosa de desmatamento são presos pela PF, em Anapu

(Foto:Policia Federal) – A ação ocorreu nas primeiras horas desta quinta-feira (5)

Os membros de uma organização criminosa que praticava crimes ambientais, mais especificamente o desmatamento de áreas de mata protegida, foram autuados e presos pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (5). A ação ocorreu durante a operação Stang, deflagrada com o intuito de cumprir nove mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão, no município de Anapu, Sudoeste do estado. Segundo as autoridades, o grupo organizado era formado por madeireiros que desmatavam a região e seus “olheiros”, usados para avisar sobre a chegada de fiscalização.

Na operação, são investigados crimes de organização criminosa, desmatamento, receptação, dificultar fiscalização ambiental, ocultação de patrimônio e estelionato. Os agentes receberam autorização da justiça para apreender bens avaliados em até R$ 1 milhão de cada uma das 12 pessoas investigadas.

Três dos envolvidos nos crimes seriam suspeitos de desmatar sem autorização; os outros faziam parte de um esquema organizado para alertar sobre a chegada de operações ambientais. Assim, os acusados poderiam se articular para sair do local onde a Polícia Federal e os demais órgãos ambientais estariam vistoriando.

Segundo o que foi divulgado da investigação, cada membro do esquema cobrava R$ 200 para passar informações sobre movimentação de órgãos de fiscalização e policiais. Por mês, o lucro dos ‘olheiros’ podia ultrapassar os R$ 40 mil. Assim que eram avisados, os madeireiros escondiam toras de madeira e maquinários em dias de operações.

Crimes ambientais

A exploração de madeira é um dos crimes altamente lucrativos na região. Segundo a Polícia Federal, 50 árvores de ipê, cerradas, poderiam render cerca de R$ 1 milhão na exportação. Madeira de castanheiras – cujo corte é proibido, por estarem ameaçadas de extinção – e angelim-pedra também eram alvos dos criminosos.

A região de Anapu se tornou mundialmente conhecida pelo assassinato de Dorothy Mae Stang, em 2005, por madeireiros da região, daí o nome da operação. A irmã Dorothy, como era conhecida, foi morta com seis tiros aos 73 anos de idade, após receber ameaças por conta de sua atuação em conflitos agrários.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/2023/10:26:32

