Michelle Bolsonaro rebate Lula: ‘O agro não é fascista’

Ex-primeira-dama ainda prometeu retorno a Mato Grosso com o marido; evento uniu 2 mil mulheres.

A ex-primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, rebateu falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o agronegócio em evento realizado pelo PL Mulher, em Cuiabá, na tarde desta sexta-feira (2).

Continua depois da publicidade

“Vocês são abençoados. O agro é abençoado por Deus, não é direitista, o agro não é fascista. O agro coloca alimento nas nossas mesas, e leva alimento pelo mundo”, disse a ex-primeira-dama à mulheres de Mato Grosso.

Durante a campanha presidencial do ano passado, em entrevista ao Jornal Nacional, Lula disse que parte do “agronegócio é fascista e direitista”. A fala teve repercussão negativa entre entidades do agronegócio em todo Brasil.

A declaração de Michelle foi feita após ela receber uma bota de uma das duas mil mulheres que participaram do evento do PL na Capital de Mato Grosso. O mimo inusitado foi a pedido da ex-primeira-dama.

Como eu sou uma cidadã de Mato Grosso e cuiabana, faltou uma botina, não faltou? Vocês estão me devendo uma botina”, disse brincando e logo depois a mulher, que é um pequena agricultora do Estado, apareceu com o calçado.

Retorno a Mato Grosso

Michelle Bolsonaro não veio a Mato Grosso enquanto primeira-dama da República. No discurso às mulheres, prometeu retornar com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Estado.

Na eleição do passado, Bolsonaro venceu em Mato Grosso com 65,08% dos votos válido, Lula teve 34,92%.

“Quero vir aqui com meu marido, e fazer um grande evento com ele. Capitão do povo”, disse.

Fonte: Colider News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/10:44:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...