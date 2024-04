Micro-ônibus atropela grupo em procissão e deixa ao menos 5 mortos em Pernambuco; vídeo

Micro-ônibus desgovernado atropelou participantes de uma procissão | Foto: Reprodução/redes sociais

Uma testemunha relatou que o motorista atropelou crianças, adultos e idosos. “Gente, vocês não têm noção do que aconteceu agora. Uma tragédia. Na ladeira da Adelaide. O homem perdeu o freio a atropelou muita gente. Uma tragédia, uma tragédia. Muita gente, crianças, idosos, descendo a ladeira, e, no momento em que liberaram o micro-ônibus para descer, ele perdeu o freio e acabou atropelando muitas pessoas”, contou em um vídeo publicado no Instagram, na página “Eu Curto Marcos Freire”.

Caso será investigado

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, lamentou o atropelamento em uma publicação nas redes sociais. “Meus sentimentos aos fieis e familiares vítimas do atropelamento ocorrido hoje durante procissão em Jaboatão”, escreveu.

Lyra afirmou que responsáveis serão punidos. “O Samu e os Bombeiros prestaram socorro imediato e a polícia já está atuando para investigar e punir os responsáveis”, acrescentou.: Reprodução/Redes Sociais

Ao menos cinco pessoas morreram. Entre as vítimas fatais, há um homem de 51 anos e outro de 75. Ambos morreram durante o atendimento. Outras duas pessoas não tiveram a idade e o sexo divulgados. Nesses casos, o óbito foi constatado antes do socorro. Feridos foram levados a unidades hospitalares da Região Metropolitana.

Assista:

Micro-ônibus atropela grupo em procissão e deixa ao menos 5 mortos em Pernambuco.

