Ônibus e moto batem em rodovia de Mato Grosso e pegam fogo; um morto

O acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta foi registrado, há pouco, por volta das 12 horas, na MT-010, conhecida como estrada da Guia, a cerca de 10 quilômetros de Rosário Oeste.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local. A identidade ainda será confirmada.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Com o impacto o ônibus e a moto pegaram fogo. Duas guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento na ocorrência que está em andamento.

Não foi confirmado se havia passageiros no ônibus, que ficou totalmente destruído. A motocicleta também ficou totalmente danificada.

O local foi isolado pela Polícia Militar para trabalhos da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica Oficial, que irão apontar a causa e dinâmica do acidente.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Só Notícias/Kelvin Ramirez – foto: reprodução, em 24/02/2023/09:46:02

