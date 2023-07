Perfil da primeira-dama do Pará foi hackeado e usado para aplicar golpe

(Foto:Reprodução / Instagram / Daniela Barbalho) – O pefil da primeira-dama do Pará e conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Daniela Barbalho, foi hackeado e estava sendo utilizado por criminosos para aplicar o “Golpe do PIX multiplicador”, que consiste na promessa de “investimento com retorno imediato” por meio do sistema de transferência desenvolvido pelo Banco Central.

Aproveitando-se da inocência das vítimas, os golpistas pedem transferências via PIX prometendo multiplicar os ganhos de quem entra no esquema. No perfil da Daniela, os criminosos compartilham falsas mensagens de pessoas que teriam recebido retorno do “investimento”.

Por volta das 12h15, a conta de Daniela foi recuperada. “Minha conta foi invadida por criminosos nesta quarta-feira (12), durante a noite. O acesso da rede social foi recuperado e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas”, disse a nota publicada pela primeira-dama em seu instagram.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/07/16:08:44

